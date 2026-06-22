До 2 млн рублей: самые доступные кроссоверы на российском рынке

Топ-5 пять новых кроссоверов дешевле 2 миллионов рублей

Специалисты портала «Автоновости дня» решили выяснить, какие новые кроссоверы сейчас можно купить в России, не потратив больше двух миллионов рублей. Получился список из пяти моделей – и он весьма показательный.

Абсолютным лидером по доступности стал JAC JS3. За этот компактный кроссовер просят от 1,6 млн рублей. Речь идет о машинах 2023 года выпуска. Под капотом – атмосферный двигатель объемом 1,6 литра, выдающий 109 лошадиных сил. В паре с ним работает шестиступенчатая механика, привод – только передний. В базе уже есть фронтальные подушки безопасности, климат-контроль, задние парктроники, система стабилизации и круиз-контроль. Неплохой набор за такие деньги.

На втором месте расположился Livan X3 Pro, тоже 2023 года, но уже за 1,9 млн рублей. У этого кроссовера мотор немного скромнее – 103 силы, зато коробка – вариатор. В стандартное оснащение входит мультируль, задние парктроники с камерой, фронтальные подушки, видеорегистратор, бесключевой доступ и мультимедиа с 8-дюймовым экраном.

Кстати, третью строчку делят сразу два автомобиля – ценник у них практически одинаковый. Bestune T77 стартует от 1,9 млн рублей (версия 2023 года). Зато под капотом у него полуторалитровый турбомотор мощностью 160 лошадиных сил, работающий в паре с семиступенчатым роботом. Оснащение радует: светодиодная оптика, боковые подушки, камера заднего вида, бесключевой доступ, подогрев передних кресел, климат-контроль и крупный 12,3-дюймовый экран мультимедиа.

Четвертое место в этом рейтинге заняла единственная отечественная модель – « Москвич 3». Напомним, что этот кроссовер построен на базе JAC JS4. Цена на версию «Стандарт Плюс Телематика» – ровно 2 млн рублей. Под капотом установлен 1,5-литровый турбомотор на 136 лошадиных сил и шестиступенчатая механика. В оснащение входят литые диски, подушки безопасности, камера заднего вида, бесключевой доступ, подогрев сидений, климат– и круиз-контроль, а также мультимедиа с диагональю экрана 10,25 дюйма.

Замыкает пятерку небезызвестный Haval Jolion. Его минимальная цена – тоже 2 млн рублей, но за эти деньги предлагают машину 2024 модельного года в комплектации «Комфорт». Правда, выпущены автомобили могут быть в 2025 или даже 2026 году. Техническая начинка: 1,5-литровый турбомотор мощностью 143 л.с., шестиступенчатая механика и передний привод. В базу включили литые диски, климат-контроль, круиз-контроль и мультимедиа с 10-дюймовым экраном.

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