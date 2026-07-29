Почти 600 км на одном заряде: российский электрокар удивил инженеров

Ситикар Атом проехал без подзарядки почти на 100 км больше ранее заявленных

Разработчики российского электромобиля Атом из компании «Кама» проверили его реальную дальнобойность на маршруте между столицей и Тулой. Результат зафиксировали на отметке 597 километров, хотя официальные спецификации говорят максимум о 500.

Преодолеть лишнюю почти сотню километров без розетки – задача, требующая специфических условий. Машина выехала из Инженерного центра в Москве с целью добраться до оружейной столицы и вернуться в начальную точку. По словам представителей пресс-службы, для чистоты эксперимента и экономии энергии экипаж действовал предельно аккуратно.

В салоне отказались от электронных помощников водителя. Стиль движения напоминал скорее плавное скольжение: без агрессивных стартов со светофоров и резких нажатий на педаль тормоза. Средняя скорость держалась в районе 60 км/ч.

Такой щадящий режим позволил ситикару выйти за пределы расчетных показателей. Впрочем, суровые испытания для этой модели не в новинку. За ее плечами уже есть тесты в астраханских степях, где воздух раскалялся до 42 градусов выше нуля. А еще раньше автомобиль морозили в Сургуте, ловя температуру в −42°C.

Электрокар уже засветился в перечне Минпромторга как транспорт, пригодный для работы в такси. Предварительные заказы начали собирать весной 2026 года.

Конструктивные решения и бизнес-модель

Внешний облик Атома создавался совместными усилиями специалистов из Италии и России, а широкой публике прототип показали еще три года назад.

Что касается начинки, то под капотом скрывается один электродвигатель. Его мощность составляет 150 кВт – это примерно 204 лошадиные силы.

Атом

Емкость аккумулятора – 77 киловатт-часов, причем батарея поддерживает быструю зарядку. Интересна и схема владения: производитель ранее анонсировал, что модель можно будет получить по подписке на трехлетний срок. Ограничения в рамках такого контракта касаются пробега – планируется лимит в 2,5 тысячи километров в месяц.

Атом

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