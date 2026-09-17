Новый седан Geely почти не жжет бензин в городе и стоит всего полтора миллиона

На рынок вышел гибридный седан Geely Preface Plus с ценой 1,46 млн рублей

Geely Preface Plus поступил на китайский рынок с ценой от 115 700 юаней (с учетом скидок), что в пересчете по курсу составляет 1,46 млн рублей. Под капотом Geely Preface Plus стоит турбированный агрегат объемом 1,5 литра, выдающий 163 лошадиные силы. В пару к нему поставили электромотор на 238 л.с. Такая связка работает в составе гибридной системы Geely, а та, в свою очередь, умеет предугадывать, как именно будет эксплуатироваться машина, и сама перекраивает баланс между топливом и электричеством. Результат – меньше расход того и другого.

Любопытная деталь: чисто на электротяге новинка из Китая способна ехать вплоть до 66 км/ч. По сути, в городском режиме двигатель внутреннего сгорания у Preface Plus почти не задействован.

Кузов седана собран из высокопрочной стали, а жесткость на кручение заявлена на уровне 29 000 Нм/град. Плюс подвеска с регулируемым демпфированием – то есть настройки амортизаторов меняются по ходу движения. Габариты такие: 4956 мм в длину, 1915 мм в ширину и 1505 мм в высоту. Колесная база – 2845 мм.

Есть и автономное управление. За него отвечает связка из одного лидара, трех радаров миллиметрового диапазона и 11 камер высокого разрешения. Благодаря этому автомобиль сам перестраивается между полосами, проходит перекрестки, припаркуется и выполнит другие маневры – водителю вмешиваться не нужно.

Что до оснащения салона, вместе с Preface Plus предлагают проекционный дисплей на 16,6 дюйма и сенсорный экран на 15,6 дюйма. Еще в комплекте идет интеллектуальный робот EVA – он создан для живого общения с водителем и пассажирами.

О другом седане с запасом хода 900 км «За рулем» уже рассказывал.

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