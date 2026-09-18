В России появится новый кроссовер с богатым оснащением: его «близнец» нам знаком

Nordcross 002 сертифицирован в Беларуси, поставки в РФ — в I квартале 2027 года

Полноразмерный кроссовер Nordcross 002, построенный на базе Lynk & Co 900, выйдет на российский рынок в январе-марте 2027 года. Сертификацию новинка проходит в Беларуси.

Nordcross 002 – вторая модель марки и ее флагман. Планы по выводу такой машины в Россию в последнее время обросли конкретикой, а сама новинка уже обзавелась внутренним обозначением.

Lynk & Co 900

Сертификация в ЕАЭС и сроки поставок

Впервые кроссовер на базе Lynk & Co 900 показали в апреле – членам городского комитета Народного политического консультативного совета Китая во время визита на завод Heilongjiang North Special Purpose Vehicle в Муданьцзяне. Именно эта площадка выпускает Nordcross 001.

Гендиректор по производству Хун Фэн тогда рассказывал, что линейку марки планируют расширить до пяти машин. Теперь планы по выводу на российский рынок автомобиля на базе Lynk & Co 900 стали куда конкретнее: флагман получит имя Nordcross 002.

По сведениям «Китайских автомобилей», модель уже сертифицируют в ЕАЭС. На нее выдали несколько сертификатов соответствия – без них не оформить одобрение типа транспортного средства (ОТТС) и не начать массовые продажи. Документы оформлены в Беларуси, а заявителем выступила «Хай Моторс Рус», дистрибьютор Nordcross, Belgee и Knewstar в России.

Внутренний номер новинки – JS13. Срок действия сертификатов – до сентября 2030 года. Объем выпуска, согласно документации, не превышает 500 машин в год.

Дилеры марки ждут официальные поставки модели с индексом 002 в первом квартале 2027 года. Цен и прочих характеристик пока никто не называет.

Двигатель, мощность и гибридная установка

Под капотом Nordcross 002 пропишется 2-литровый мотор Aurobay Technology с индексом JLH-4G20TDJ мощностью 218 л.с. У оригинального Lynk & Co 900 стоял более сильный агрегат – JLH-4G20TDC на 254 л.с. Похоже, для нашей страны машину несколько дефорсировали.

Силовая установка – подзаряжаемый гибрид. Заявленная мощность укладывается в диапазон 280-310 кВт, то есть 381-422 л.с.; судя по всему, речь о так называемой 30-минутной мощности.

Совокупная пиковая отдача Lynk & Co 900 – от 721 до 884 л.с. Логично предположить, что вместе с ДВС скорректируют и настройку электромоторов, хотя официальных цифр по этому поводу пока нет.

Габариты, салон и запас хода

По сути, Nordcross 002 станет близнецом Lynk & Co 900. За дизайн этого полноразмерного SUV отвечал россиянин Андрей Басманов – с ним у издания вышло большое интервью.

Точные габариты флагмана – 5240х1999х1800 мм, колесная база растянута до 3160 мм. Салон предложат в 5- и 6-местном исполнении, а 30-дюймовый экран на центральной консоли и такой же монитор на потолке положены в любой версии.

Lynk & Co 900

Тяговых батарей у Lynk & Co 900 две на выбор – на 43,3 и 52,4 кВт·ч. Запас хода на электротяге колеблется в пределах 220-280 км.

Цены и другие модели Nordcross

В Китае Lynk & Co 900 стоит от 299,8 до 386,9 тысячи юаней, то есть примерно 3,78-4,87 млн рублей. В Россию машина попадает по каналам альтернативного импорта: на классифайдах ее оценивают в 6,89-10,2 млн рублей.

Nordcross 001, построенный на базе Lynk & Co 09, продается в единственной комплектации за 7 130 000 рублей без учета выгод. С января по август 2026 года в России поставили на учет 444 таких кроссовера – данные « Автостат Инфо».

Между прочим, в ЕАЭС сертифицировали еще два автомобиля Nordcross – модели JS02 и JN01. ОТТС на них оформили в Казахстане. Оба – чистые электромобили, а их прототипами стали кроссовер Lotus Eletre и лифтбэк Lotus Emeya.

Ранее «За рулем» рассказал о кроссовере, который набирает популярность в России и получит полный привод.

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