Страховщики выяснили, машины какого цвета чаще всего попадают в ДТП

Черный — цвет риска: названы самые аварийные автомобили 2026 года

В 2026 году российские дороги оказались самыми опасными для черных автомобилей.

Именно этот цвет возглавил антирейтинг аварийности, потеснив белый, который лидировал годом ранее. Об этом сообщили в страховой компании «Согласие».

В первую пятерку самых аварийных вошли также белые, серые, коричневые и синие машины. При этом, по словам заместителя директора департамента андеррайтинга и управления продуктами Дмитрия Соколова, разрыв между лидерами минимален – всего несколько десятков случаев. Это означает, что до конца года самый аварийный цвет еще может смениться.

Специалисты объясняют ситуацию просто: черные и белые автомобили чаще всего встречаются на дорогах, поэтому и в статистику ДТП попадают чаще. Однако распространенное мнение о том, что яркая машина заметнее и потому безопаснее, статистика не подтверждает. Например, оранжевые и красные автомобили попадают в аварии в 14% случаев, а черные и серые – в 15%. Разница незначительна.

Эксперты советуют водителям не полагаться на цвет кузова как на фактор безопасности. Гораздо важнее соблюдать скоростной режим, учитывать погодные и дорожные условия, а в темное время суток следить за исправностью световых приборов и правильно их использовать.

О том, какие аварии чаще всего случаются на российских дорогах, «За рулем» уже рассказывал.

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