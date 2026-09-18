Названы самые необычные ДТП на российских дорогах

«Росгосстрах» собрал топ неординарных случаев со страховыми выплатами в России

«Росгосстрах» составил перечень самых неординарных происшествий, из-за которых выплачивал компенсации или брал на себя организацию и оплату ремонта. Собрание получилось показательным: далеко не всегда причина повреждений укладывается в привычную схему дорожного конфликта.

Возглавил список случай на парковке. Безнадзорное стадо коров, оставшееся без пастуха, испортило лакокрасочное покрытие пассажирской двери, после чего владелец отправился ремонтировать машину по каско.

Второе место – история про кирпич, который дети сбросили с 12-го этажа на автомобиль у подъезда. Вниз вместе с ним полетела и стеклянная бутылка; повреждения вышли серьезными, зато каско позволило все восстановить.

Порой виноватыми в страховом событии оказываются технологии. В одном из эпизодов водитель включил автозапуск, и машина, оставшись без человека за рулем, поехала и столкнулась с двумя другими автомобилями во дворе.

В Красноярске две девочки не справились с управлением электросамокатом, спрыгнули с него и оттолкнули в сторону. На скорости тот влетел в капот припаркованного Hyundai Solaris – виновницы скрылись, а ущерб владельцу покрыла страховка.

Хватало и классических курьезов. Нетрезвый тракторист с телегой снес левую сторону легковушки, свою вину признал, и выплата прошла по полису ОСАГО.

В другом случае проезжавший мимо КАМАЗ задел припаркованный Renault Logan открывшейся крышкой борта.

Отдельная история – про россиянина, который оставил машину у дороги и ушел в лес за грибами, а вернулся к полностью сгоревшему автомобилю. Событие признали страховым и выплатили возмещение за утраченную машину.

Еще один эпизод произошел при выезде со двора: две собаки в салоне занервничали, водитель отвлеклась и задела откатные ворота.

Не обходится и без классики – уснувший в пробке водитель вместо тормоза жмет на газ, машина бросается вперед и бьет стоящую впереди. За последний год такое случалось 38 раз: 35 эпизодов пришлись на ОСАГО и три – на каско. Один из них, в Суздале, закончился наездом на бордюр и дерево.

О том, почему каско сейчас важнее цены, «За рулем» уже объяснял.

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