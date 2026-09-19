Volkswagen рассекретил самый мощный GTI в истории: подробности о модели

Volkswagen представила электрический хот-хэтч ID.3 GTI: 326 сил, задний привод

Полувековой юбилей линейки GTI Volkswagen отметила премьерой электрического хот-хэтча ID.3 GTI. Титул самого мощного серийного GTI за всю историю марки новинке достался сразу. И есть у нее еще одна особенность: в отличие от канонического Golf GTI, привод здесь задний.

На заднюю ось и поставили электромотор. Он выдает 326 л.с. и 545 Нм крутящего момента. С места до сотни машина разгоняется за 5,6 секунды, а максимальную скорость электроника ограничила отметкой 200 км/ч. Уже в стандартное оснащение входят система Launch Control, адаптивное спортивное шасси и рулевое управление.

Питается двигатель от литий-ионной батареи, запаса хода которой хватает на 601 км. Поддерживается и быстрая зарядка – на станциях мощностью до 183 кВт с 10 до 80% батарея наполняется за 29 минут.

Внешность считывается как узнаваемая: стиль других моделей GTI налицо. Над решеткой радиатора идет красная горизонтальная полоса, установлены матричные фары, глянцево-черная решетка с сотовой структурой и вертикальные светодиодные элементы в бампере. Диски в базовой комплектации – 20-дюймовые легкосплавные. Цветов на выбор пять, среди них культовый красный Tornado Red.

Салон решен в красно-черной цветовой гамме. Сиденья здесь спортивные, с рисунком Superclark – это новая интерпретация клетки-«шотландки», знакомой по интерьеру первого Golf GTI 1976 года. На ободе руля есть красная метка, а рядом – подсвечиваемая кнопка: при нажатии активируется спортивный режим GTI, который меняет настройки двигателя, шасси и рулевого управления.

Начало продаж запланировано на 2027 год.

О том, какие замены в машине добавляют ей динамики, «За рулем» уже разбирался.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!