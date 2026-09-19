Что нужно заменить в авто, чтобы ехать бодрее

Читатель «За рулем» для стабилизации работы мотора заменил новые форсунки на... старые!

На послесанкционных Грантах стоят китайские форсунки, с которыми иногда затруднен пуск и всегда есть рывки при резком ускорении.

Решить эту проблему можно, если установить форсунки Siemens (DEKA) от старой Гранты (11186, 87 л. с.).

Первые 50–100 километров мотор иногда троит и глохнет, но всё быстро приходит в норму. ЭБУ надо просто пройти адаптацию.

Проверил на двух машинах. Динамика улучшилась, рывки пропали, запуск стал стабильным. ЭБУ прошивать не требуется.

И. Колмаков, г. Ярославль

Приз автору совета – набор автохимии Carville Racing.

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