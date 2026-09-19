В России могут отменить утильсбор: каких автомобилей коснется послабление?

Сенатор Гибатдинов предложил отменить утильсбор для электромобилей в России

Утилизационный сбор для электромобилей в России предлагают убрать совсем, а НДС на электрокары, выпущенные внутри страны, снизить до 10%. Автор идеи – сенатор Айрат Гибатдинов.

Логика простая. Дешевле машина на выходе – выше интерес покупателей, а значит, у отечественных заводов появляется повод расширять производство. По мнению сенатора, именно падение конечной стоимости и даст толчок нашему автопрому.

Сегодня утильсбор для электромобилей и гибридов привязан к мощности электромотора: чем он сильнее, тем ощутимее платеж. Отсюда и цены, которые многие считают завышенными.

«Электромобиль не должен быть роскошью» – так обозначил свою позицию Гибатдинов.

Он обратил внимание на замкнутый круг: покупатели не идут в салоны из-за дорогих машин и слабой зарядной инфраструктуры, а бизнес не спешит строить станции, потому что спроса почти нет. Отмена утильсбора, считает сенатор, этот узел развяжет.

Хотя разговор про сборы идет не только про легковые электрокары. До этого сообщалось, что владельцев машин в новых регионах хотят освободить от утильсбора и госпошлины. Еще раньше свою оценку китайским автомобилям дал спецпредставитель президента РФ.

О доступных электромобилях «За рулем» уже рассказывал, когда сообщал о самой бюджетной версии Skoda Epiq.

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