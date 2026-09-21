На рынок выходит новый навороченный внедорожник: он появится в России
Оформить заказ на новый полноразмерный внедорожник Hongqi G919 китайские покупатели смогут с 22 сентября – компания открыла предварительные продажи. Россию эта модель тоже не обойдет: ее появление здесь ожидается, хотя точных сроков пока никто не называет.
Премьера состоялась на Пекинском международном автосалоне. Машину делали в стратегическом партнерстве с Huawei – IT-гигант участвовал в ее разработке.
По габаритам G919 – настоящий гигант: 5120 мм в длину, 2050 в ширину и 1960 в высоту, а колесная база растянута до 2900 мм.
Силовая установка построена по схеме последовательного гибрида (EREV). Двухлитровый турбомотор на 218 л.с. крутит только генератор – к колесам он не подключен.
Движут машину четыре электромотора, по одному на каждое колесо. В сумме они выдают 843 л.с. и 1320 Нм крутящего момента, чего хватает на разгон до сотни за 4,8 секунды.
На одной электротяге G919 проезжает 280 км по циклу CLTC, а с учетом работы генератора запас хода доходит до 1350 км.
Каждое колесо управляется отдельно, поэтому минимальный радиус разворота – всего 5,3 метра. Есть и режим Qixuan MAX: колеса разных бортов начинают вращаться в противоположные стороны, машина разворачивается практически на месте, а радиус сокращается до 2,5 метра. Активное управление задними колесами, в свою очередь, упрощает прохождение связки поворотов.
В полноприводной трансмиссии предусмотрены три блокировки дифференциалов – передняя, центральная и задняя, а пневматическая подвеска позволяет менять клиренс.
За помощь водителю отвечает Advanced Driving System пятого поколения от Huawei: систему адаптировали под езду по бездорожью, она распознает броды, камни и глубокие колеи. Плюс к этому установлена система автономного вождения Hongqi Sinan 5.0.
Внешность подчеркивает внедорожный характер: расширенные колесные арки, мощная защита днища, вседорожные шины уже в базовом оснащении, усиленные бамперы, буксировочные проушины, экспедиционный багажник на крыше и дополнительные прожекторы. Задняя дверь открывается вбок, а на ней закреплен кофр с «запаской».
Внутри помещаются пять человек. Перед водителем и пассажиром – раздельные экраны цифровой приборки и мультимедиа, руль трехспицевый с физическими клавишами, а на центральном тоннеле сделаны две площадки для беспроводной зарядки.
Сиденье переднего пассажира дополнено оттоманкой, во втором ряду есть автомобильный холодильник и откидной столик. Подогрев и вентиляция кресел входят в список базового оснащения.
Когда именно Hongqi G919 доберется до России, не сообщается.
О другом внедорожнике, который уже добрался до российского рынка, «За рулем» рассказывал.
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