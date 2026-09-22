Полный привод, высокий клиренс, мощный мотор — Chery рассекретила новый внедорожник

Chery зарегистрировала обновленный Zongheng G700 в Минпроме Китая

В документах Министерства промышленности и информационных технологий Китая появился обновленный внедорожник Zongheng G700 – заявку подала компания Chery. Сейчас такую машину продают на родине под маркой Jetour, однако новинку, судя по всему, выкатят уже как Zongheng. Точных данных о ней пока нет: все прояснится 23 сентября, в день презентации.

Любопытно другое. Модель только-только дебютировала на китайском рынке, а ее уже основательно перетряхнули – доработки затронули кузов, техническую начинку и электронные системы. Под капотом трудится 2-литровый турбодвигатель, работающий в связке с тремя обновленными электромоторами. Суммарная отдача выросла до 904 л.с., крутящий момент – до 1135 Нм.

Zongheng G700

Трансмиссия здесь 2-ступенчатая, а установленный аккумулятор дает больше 260 км запаса хода исключительно на электротяге. Когда батарея разряжена, внедорожник потребляет 7,95 л топлива.

В основе – рамное шасси, дифференциалов три: два с механической блокировкой, центральный – с электронной. Полный привод умеет работать в 14 режимах, каждый из которых подстраивает машину под свой тип местности.

Zongheng G700

Пневматическая подвеска позволяет задирать клиренс до 320 мм. Отсюда и внушительная способность преодолевать броды глубиной до 970 мм. Обновленный комплекс безопасности получил 33 датчика – в том числе двойной лидар на крыше.

А о внедорожниках, которые уже продаются в России, «За рулем» рассказал отдельно.

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