Успеть до индексации «утиля»: почему покупку автомобиля лучше не откладывать

РОАД: в начале 2027 года авторынок может ждать провал из-за роста утильсбора

Начало 2027 года может обернуться для российского авторынка провалом – и связывают это с очередным повышением утилизационного сбора. Такой прогноз дал Алексей Подщеколдин, возглавляющий ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

Что вообще означает утильсбор? Это разовый платеж, который взимают с импортеров, производителей или покупателей машин – деньги идут на переработку автомобиля после завершения срока его эксплуатации.

Растет такой платеж ежегодно: индексация будет продолжаться вплоть до 2030 года. Очередной пересчет произошел 1 января 2026 года – коэффициенты для расчета утильсбора тогда увеличили на 10-25%.

Краткосрочный рост продаж и провал в 2027-м

Механика понятна: чем дороже сбор, тем выше конечные цены, поэтому часть покупателей переносит сделку на более ранний срок. Вот как описывает ситуацию сам Подщеколдин: «Повышение утильсбора может дать краткосрочный плюс продажам в конце 2026 года, а затем, наоборот, создать провал в начале 2027-го».

Короткий всплеск продаж в конце года, конечно, возможен, но рассчитывать на ажиотаж по всему рынку не стоит – таких ожиданий у главы РОАД нет.

Зато идея отложить покупку до того момента, когда индексация уже случится, вряд ли себя оправдает. Покупателям, по его мнению, разумнее поторопиться с решением.

Платежеспособность покупателей и стоимость владения

Впрочем, утильсбор сейчас далеко не главный тормоз. «Сегодня главный ограничитель – платежеспособность. Автомобили есть, выбор есть, но покупатель очень внимательно считает цену, кредит и стоимость владения. Поэтому эффект будет прежде всего по тем моделям и сегментам, где повышение утильсбора заметно изменит конечную цену», – добавил он.

Иначе говоря, дефицита машин на рынке нет, вопрос упирается в деньги, которые человек готов отдать за автомобиль. Заметный сдвиг возможен лишь в отдельных линейках, где прибавка к сбору прямо отразится на ценнике.

О том, сколько времени уходит на покупку автомобиля при продаже старого, «За рулем» рассказывал.

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