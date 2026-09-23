Успеть до индексации «утиля»: почему покупку автомобиля лучше не откладывать
Начало 2027 года может обернуться для российского авторынка провалом – и связывают это с очередным повышением утилизационного сбора. Такой прогноз дал Алексей Подщеколдин, возглавляющий ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).
Что вообще означает утильсбор? Это разовый платеж, который взимают с импортеров, производителей или покупателей машин – деньги идут на переработку автомобиля после завершения срока его эксплуатации.
Растет такой платеж ежегодно: индексация будет продолжаться вплоть до 2030 года. Очередной пересчет произошел 1 января 2026 года – коэффициенты для расчета утильсбора тогда увеличили на 10-25%.
Краткосрочный рост продаж и провал в 2027-м
Механика понятна: чем дороже сбор, тем выше конечные цены, поэтому часть покупателей переносит сделку на более ранний срок. Вот как описывает ситуацию сам Подщеколдин: «Повышение утильсбора может дать краткосрочный плюс продажам в конце 2026 года, а затем, наоборот, создать провал в начале 2027-го».
Короткий всплеск продаж в конце года, конечно, возможен, но рассчитывать на ажиотаж по всему рынку не стоит – таких ожиданий у главы РОАД нет.
Зато идея отложить покупку до того момента, когда индексация уже случится, вряд ли себя оправдает. Покупателям, по его мнению, разумнее поторопиться с решением.
Платежеспособность покупателей и стоимость владения
Впрочем, утильсбор сейчас далеко не главный тормоз. «Сегодня главный ограничитель – платежеспособность. Автомобили есть, выбор есть, но покупатель очень внимательно считает цену, кредит и стоимость владения. Поэтому эффект будет прежде всего по тем моделям и сегментам, где повышение утильсбора заметно изменит конечную цену», – добавил он.
Иначе говоря, дефицита машин на рынке нет, вопрос упирается в деньги, которые человек готов отдать за автомобиль. Заметный сдвиг возможен лишь в отдельных линейках, где прибавка к сбору прямо отразится на ценнике.
О том, сколько времени уходит на покупку автомобиля при продаже старого, «За рулем» рассказывал.
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