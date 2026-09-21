Подсчитано, сколько времени понадобится на покупку авто при продаже старого

«Авито Авто»: в среднем два месяца нужно на покупку авто при продаже старого

От момента, когда россиянин решает сменить машину, до самой сделки проходит в среднем одиннадцать недель. Правда, больше половины покупателей – 54% – управляются за два месяца. Причина такой неторопливости проста: 56% респондентов сначала продают свое авто, а уже потом начинают искать следующее.

Дальше начинаются нюансы. Половина опрошенных задумывается о продаже одновременно с мыслью о покупке новой машины, 21% определяются заранее, еще до старта поисков. А 14% выставляют автомобиль на продажу только тогда, когда подходящий вариант уже найден.

Такие цифры привели эксперты «Авито Авто». Они опросили покупателей автомобилей стоимостью от 1 млн рублей и расспросили их о том, как те меняли машину.

Новые авто и машины с пробегом: расклад

Большинство – 68% – останавливается на автомобилях с пробегом, на новые приходится 32%. Кстати, и в той, и в другой группе преобладают люди с опытом: среди покупателей новых машин 81% уже совершали покупку раньше, причем 55% из них и прежде брали именно новые.

На вторичном рынке картина похожая. Здесь 77% покупателей имеют за плечами предыдущие сделки, а 70% уже приобретали машины с пробегом.

Возраст автомобиля тоже имеет значение – спросом пользуются машины не старше пяти лет. Логика понятна: так покупатели стараются сократить неопределенность, связанную с техническим состоянием и условиями прежней эксплуатации.

Советы знакомых, эксперты и ИИ

За дополнительной информацией покупатели тоже не ленятся идти. 79% участников опроса советовались с друзьями и родственниками, 43% обращались к независимым экспертам. Любопытно, что 40% уже подключают к подбору автомобиля искусственный интеллект.

Чаще всего речь об ИИ в поисковых системах – так ответили 19%. Чуть меньше, 17%, используют чат-боты и профильные сервисы, еще 13% – встроенные решения на платформах по продаже авто.

Если смотреть на рынок в целом, в августе 2026 года в России реализовали 518,2 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 5,6% меньше, чем месяцем ранее, и на 8,4% ниже результата августа прошлого года.

Самыми ходовыми на вторичном рынке по итогам августа оказались «классические» Lada – россияне купили 18,6 тыс. таких машин.

О том, какие машины с пробегом покупают в России чаще всего, «За рулем» рассказывал недавно.

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