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И никаких «китайцев»: названы самые популярные машины с пробегом

«Автостат»: самой популярной подержанной иномаркой в РФ является Kia Rio

В августе лидерство на вторичном авторынке ожидаемо сохранили модели Lada – на первых трех строчках расположились «классика», Самара-2 и Приора.

Лишь на четвертой строчке Kia Rio, ставшая в последний летний месяц самой популярной иномаркой с пробегом в РФ. И это единственная модель из топ-10, которая в августе продавалась лучше, чем в июле. Распродажа старых таксопарков?.. Первую пятерку, по подсчетам «Автостата», замыкает Granta 2 (по всей вероятности, имеется в виду рестайлинг 2018 года), а на шестой строчке – заслуженная ВАЗ-2110.

И никаких «китайцев»: названы самые популярные машины с пробегом

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Кстати, по ней видно, что старые модели на вторичке наконец-то начали сдавать позиции: по сравнению с прошлым годом, больше всего в продажах просели как раз «десятка», Самара и «классика». Практически в тех же объемах, что и ВАЗ-2110, в РФ сейчас продаются Королла, Солярис и Фокус, которые, вместе с затесавшейся между ними дорестовой Грантой, замкнули десятку.

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Источник:  «Автостат»
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