Машины с пробегом дешевеют: покупателям стоит подождать или брать сейчас

Автостат: медианная цена авто с пробегом в августе составила 1 445 000 рублей

Специалисты « Автостата» отследили ситуацию на вторичном рынке и зафиксировали: в августе 2026 года типичный подержанный автомобиль в России стоил 1 445 000 рублей. Речь идет о медианной цене – то есть той отметке, выше и ниже которой оказалось равное число сделок.

По сравнению с июлем показатель просел на 3 тысячи рублей. В процентном выражении это снижение на 0,2% – казалось бы, мелочь, но важен сам вектор: цены двинулись вниз.

Почему так вышло? Аналитики объясняют динамику просто – на рынке стало больше предложений. Чем шире выбор у покупателя, тем охотнее продавцы уступают, и к концу лета этот эффект как раз набрал силу.

Кстати, падение всего на 0,2% мало кого удивит: вторичный рынок обычно реагирует на перемены нерезко. Зато именно такие небольшие сдвиги нередко задают направление на несколько месяцев вперед.

О том, как растет выпуск легковушек в России, «За рулем» уже рассказывал.

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