Выпуск легковушек в РФ достигнет 800 тысяч. Что подталкивает конвейер?

Производство легковых автомобилей в РФ в 2026 году вырастет на 4-19%

Российские заводы могут выпустить до 800 тыс. легковых машин в 2026 году. Это на 19% больше, чем годом ранее, когда показатель составил 673 тыс. штук.

Такой оптимистичный прогноз дали опрошенные «Коммерсантом» эксперты, связывая рост с нормализацией складских запасов, расширением сборки китайских моделей под новыми брендами и постепенным замещением импорта.

Базовый сценарий выглядит скромнее – около 700 тыс. автомобилей. Аналитики допускают и пессимистичный вариант – 660 тыс. штук. Однако большинство сходится во мнении, что положительная динамика сохранится. Почти половину объема обеспечат традиционные Lada и УАЗ, остальное придется на китайские марки и автомобили, выпускаемые по их технологиям под российскими именами.

Поддержку отрасли окажет и закон о локализации такси: с 1 марта в реестр будут включать только машины российской сборки. Дополнительный импульс создает нормализация поставок комплектующих и запуск новых локализованных моделей. Китайские производители все активнее переходят от прямого импорта к сборке в России и Белоруссии, чему способствует рост утилизационного сбора.

Тем не менее загрузка существующих мощностей остается низкой – всего 30-40% при потенциале в 2,8 млн машин в год. Сдерживают рынок высокие кредитные ставки, умеренный спрос и переток покупателей во вторичный сегмент. Многие автовладельцы предпочитают пересесть с десятилетней машины на трехлетнюю, а не покупать новую.

По данным Росстата, за январь-июль выпуск легковушек уже вырос на 8,2%, до 444 тыс. штук. Дальнейшая динамика будет зависеть от состояния рынка в четвертом квартале: при замедлении заводы могут притормозить конвейер, чтобы не копить избыточные запасы, а при ускорении – нарастить объемы.

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