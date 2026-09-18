Подержанная Веста — вот такую брать не стоит!

«За рулем» объяснил, с какими нюансами сталкиваются владельцы Весты с пробегом

Если бюджет на покупку нового автомобиля не превышает миллион, а новую Гранту брать не хочется, наступает время смотреть в сторону вторичного рынка.

Седаны с пробегом, но с достаточным запасом надежности и вписывающиеся в указанную сумму обозревает в новой статье эксперт «За рулем» Александр Виноградов. Конечно, один из напрашивающихся вариантов – это Веста. Она среди всех похожих машин будет наиболее свежей – конечно, при отсутствии отягчающих факторов в биографии, вроде наплевательского обслуживания или работы в такси и каршеринге.

Так что экземпляров в базовых версиях и с юридическими лицами в списках прошлых владельцев лучше избегать. В целом же – добротная машина, отмечает эксперт: в частности качество краски и металла высоки, так что при отсутствии ДТП даже у машин первых лет выпуска не наблюдается коррозии. Добавьте сюда отменную эргономику рабочего места, хорошую управляемость, большой багажник... Но нюансы все же есть – они в годах выпуска.

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– За миллион вполне можно найти рестайлинговый автомобиль 2022-2023 года. Но именно эти два года не отличались качеством. Лучше подыскать одну из последних дореформенных машин 2021 года.

Большинство автомобилей на рынке с шестнадцатиклапанным мотором ВАЗ-21129 мощностью 106 л.с. Особых слабостей у него нет. Разве что некоторые прокладки начинают потеть через 4-5 лет. Работал этот мотор вместе с пятиступенчатой механикой, которая также не будет тревожить неисправностями в большинстве случаев.

Вторая удачная связка мотора и коробки – это двигатель 1.6 от Renault-Nissan в 114 л.с., который агрегатировался с вариатором Jatco серии 015е. На более тяжелых моделях, вроде Каптюра, этой коробке приходилось непросто. Но на легкой и компактной Весте вариатор чувствует себя нормально. И, при регулярной смене масла каждые 50 тысяч км, спокойно выхаживает 200-250 тысяч км без ремонтов.

А если замахнуться на авто похожего формата, но иномарку? Читаем об этом в статье «За рулем»!