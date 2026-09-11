Рейтинг недорогих и надежных седанов с пробегом

Эксперт Виноградов перечислил 3 надежных седана за 1 млн рублей

С миллионом в кармане сегодня можно рассчитывать только на новую Ладу Гранту. Но еще есть вторичный рынок. И если хочется неплохой, надежный и относительно свежий седан за миллион, то выбрать есть из чего.

В нашей подборке три известные модели, которые всегда были популярны как на вторичке, так и среди новых моделей. Расскажем, на что обратить внимание, чего избегать и какие версии будут оптимальны.

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Номер три — Hyundai Solaris

Среди корейских моделей оптимальным будет Hyundai Solaris второго поколения. За миллион можно купить автомобиль 2017-2018 года выпуска. Большинство Солярисов на рынке с атмосферным бензиновым двигателем 1.6 мощностью 123 л.с.

В целом двигатель семейства Gamma надежен, но одну вещь обязательно нужно проверить. А именно наличие задиров на стенках цилиндров. Появляются они из-за близкого расположения нейтрализатора к выпускному коллектору. При его разрушении частички могут улетать в цилиндры.

Гораздо реже встречается двигатель 1.4 (100 л.с.) серии Kappa. Из проблем можно отметить склонность к масложору и большую вибронагруженность.

Почти все автомобили на рынке с шестиступенчатой автоматической коробкой. Гидромеханика A6GF1 весьма надежна при соблюдении регламента обслуживания. При грязной рабочей жидкости быстро выходит из строя гидроблок.

Встречаются автомобили и с механической коробкой. Но, как ни странно, лучше таких машин избегать: у механической коробки возможен преждевременный износ муфты включения первой и второй передачи.

Все описанные проблемы справедливы и для Kia Rio.

Второе место — Lada Vesta

Куда свежее за указанную сумму будет наша Лада Веста. За миллион вполне можно найти рестайлинговый автомобиль 2022-2023 года. Но именно эти два года не отличались качеством. Лучше подыскать одну из последних дореформенных машин 2021 года.

Большинство автомобилей на рынке с шестнадцатиклапанным мотором ВАЗ-21129 мощностью 106 л.с. Особых слабостей у него нет. Разве что некоторые прокладки начинают потеть через 4-5 лет. Работал этот мотор вместе с пятиступенчатой механикой, которая также не будет тревожить неисправностями в большинстве случаев.

Вторая удачная связка мотора и коробки – это двигатель 1.6 от Renault-Nissan в 114 л.с., который агрегатировался с вариатором Jatco серии 015е. На более тяжелых моделях, вроде Каптюра, этой коробке приходилось непросто. Но на легкой и компактной Весте вариатор чувствует себя нормально. И, при регулярной смене масла каждые 50 тысяч км, спокойно выхаживает 200-250 тысяч км без ремонтов.

Лучший вариант — Volkswagen Polo

Наверное, лучшим вариантом станет калужский седан Volkswagen Polo. За миллион он будет старше, чем Лада, но чуть моложе Соляриса, – рестайлинговый автомобиль 2018-2019 года выпуска. Почти все машины с атмосферным двигателем CWVA объемом 1.6 литра и мощностью 110 л.с. В отличие от предшествующего двигателя CFNA, каких-то серьезных проблем у этого мотора не отмечено. С годами проявляется небольшой расход масла. Не стоит забывать менять ремень ГРМ каждые 100-110 тысяч км.

На рынке есть как версии с механической коробкой, так и с шестиступенчатым автоматом AQ160 (она же TF 60SN) от известной компании Aisin. Весьма надежная гидромеханика: при соблюдении регламента обслуживания она в ресурсе не уступает механике. Жидкость нужно обновлять каждые 60 тысяч км. Иначе первым от грязного масла пострадает гидроблок. Наличие толчков и пинков при переключениях – верный признак, что масло не меняли как положено и скорый дорогостоящий ремонт неизбежен.

Изредка попадаются машины с турбомотором 1.4 серии CZCA и роботом DSG. Порой у этих двигателей клинит тягу актуатора турбины, так что стоит загнать автомобиль в профильный техцентр для диагностики.

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Как видим, за миллион вполне можно найти надежный и относительно свежий седан, который способен верой и правдой служить еще много лет. Но даже самые надежные и крепкие модели перестают быть таковыми при наплевательском отношении к обслуживанию.

Также эти три модели частенько работают в такси – как и в каршеринге. Так что экземпляров в базовых версиях и с юридическими лицами в списках прошлых владельцев лучше избегать.