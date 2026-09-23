Просторный седан с динамикой спорткара и ценой 2,4 млн рублей вышел на рынок

Hongqi Tiangong 07 представлен в КНР в трех версиях с ценой от 2,38 млн рублей

В Китае дебютировал седан Hongqi Tiangong 07. Покупателям предложат три исполнения, а стартовая цена – 189 900 юаней, то есть примерно 2,38 млн рублей по нынешнему курсу. Правда, на первых порах машину отдают дешевле: 169 900 юаней, или около 2,13 млн рублей.

Hongqi Tiangong 07

Кузов у новинки пятиметровый. Колесная база – 3000 мм, ширина – 1915 мм, высота – 1490 мм. Панорамное остекление по площади дотягивает до 1,87 кв. м. Что до переднего пассажирского кресла, то оно с электроприводом, 16-точечным массажем и вентиляцией, а еще полностью раскладывается – получается лежанка длиной 1,6 метра. Развлекать седоков будет стереосистема с 18 динамиками, а электроникой в салоне управляют через 17,3-дюймовый тачскрин.

Hongqi Tiangong 07

За автоматику отвечает 384-линейный лидар с зумом. В связке с камерами и другими датчиками он дает высокий уровень автономности: седан сам маневрирует и паркуется, причем справляется с нестандартными условиями без разметки. На городских улицах и трассах электроника тоже подстраховывает водителя.

По умолчанию трудится задний электродвигатель на 456 л.с., и такой Tiangong 07 набирает 100 км/ч за 5,8 секунды. Доплатив, можно получить и второй мотор – на 255 л.с. на передней оси. Тогда ускорение до сотни занимает уже 3,5 секунды, что вполне сравнимо с дорогими суперкарами. Аккумуляторов на выбор два, и с ними запас хода доходит до 730 км.

Hongqi Tiangong 07

Еще об одной новинке с необычным оснащением, которая доберется до России, «За рулем» рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!