Полный привод, просторный салон, зимний пакет — в РФ появится новый кроссовер

Флагманский кроссовер Deepal S09 будет представлен в РФ в двух комплектациях

На российском рынке флагман линейки Deepal – кроссовер S09 – появится в двух вариантах оснащения. Обе версии предложат как в пятиместном, так и в шестиместном исполнении.

Полный привод, три дисплея в салоне и расширенный набор систем помощи водителю достанутся каждой из них.

Deepal S09

По габаритам S09 станет самой крупной моделью Deepal в России. Длина кузова – 5205 мм, ширина – 1996 мм, высота – 1800 мм, колесная база – 3105 мм. Дорожный просвет колеблется в диапазоне от 178 до 199 мм.

Объем багажника, разумеется, зависит от компоновки. В пятиместной версии он составляет 650 литров, а если сложить второй ряд – 2310 литров. У шестиместной за третьим рядом остается 267 литров, при сложенных сиденьях – 1392 литра.

Силовая установка

Технически S09 – последовательный гибрид. Бензиновый турбомотор объемом 1497 см³ работает генератором, а тягу на колеса передают электромоторы. Суммарная отдача установки – 492 л.с. и 595 Нм. Разгон с места до 100 км/ч занимает 5,9 секунды, максимальная скорость – 205 км/ч. Привод полный в обеих комплектациях.

Батарея здесь литий-железо-фосфатная, емкостью 40,18 кВт·ч. Без участия бензинового мотора кроссовер проезжает до 210 км, а общий запас хода по циклу NEDC достигает 1006 км. В смешанном цикле расход топлива – 5,5 литра на 100 километров, бак вмещает 50 литров, а двигатель рассчитан на бензин с октановым числом не ниже 92.

Про зарядку тоже есть что сказать. На быстрой станции батарея восполняется с 30 до 80 процентов за 15 минут, пиковая мощность приема постоянного тока – до 117 кВт. Функция V2L, в свою очередь, позволяет питать от батареи внешние электроприборы.

Интерьер

В салоне установлены три дисплея. Центральный экран мультимедиа – 15,6 дюйма с разрешением 2.5K; такой же по формату дисплей предусмотрен перед передним пассажиром. Для второго ряда – 21,4-дюймовый экран с разрешением 3K.

Ключевую информацию о движении дублирует проекционный дисплей с дополненной реальностью AR-HUD. За звук отвечает акустика из 20 динамиков суммарной мощностью 2232 Вт.

Мультимедиа дружит с беспроводными Apple CarPlay и Android Auto, поддерживает голосовое управление, Wi-Fi, обновления по воздуху и сервисы «Яндекса» с онлайн-навигацией и музыкой. Основные функции автомобиля доступны и через мобильное приложение.

Отделка сидений – перфорированная экокожа. Водительское кресло и в пяти-, и в шестиместной версии регулируется в 12 направлениях, имеет память и поясничную поддержку с настройкой в четырех направлениях.

Переднее пассажирское сиденье в шестиместной версии настраивается в восьми направлениях, в пятиместной – в четырнадцати. Там же появляются положение нулевой гравитации Zero-gravity и электрическая поддержка ног. Первый и второй ряды получили обогрев, вентиляцию и массаж, третий ряд – обогрев двух мест, двухпозиционную электрорегулировку и настройку наклона спинки.

Климат-контроль двухзонный в пятиместном исполнении и трехзонный в шестиместном, в обоих случаях с фильтром твердых частиц PM2.5.

Безопасность и ассистенты

Подушек безопасности восемь: две фронтальные, две боковые для первого ряда, две шторки и две для пассажиров второго ряда. В оснащение входят антиблокировочная система, электронное распределение тормозных усилий, система курсовой устойчивости, антипробуксовочная система, ассистент экстренного торможения, помощь при подъеме и спуске, контроль давления в шинах и крепления ISOFIX.

Обстановку вокруг машины отслеживают 12 ультразвуковых радаров, 5 радаров миллиметрового диапазона и 5 камер. Среди электронных помощников – интеллектуальный адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, ассистент движения в плотном потоке, автоматическое экстренное торможение, контроль слепых зон, ассистент смены полосы и предупреждение при открывании двери. Есть и системы контроля поперечного движения спереди и сзади с функцией автоматического торможения.

Парковку упрощают автоматический парковочный ассистент, помощь при движении задним ходом и круговой обзор 360 градусов с режимом «прозрачное шасси». Штатный видеорегистратор, кстати, ведет запись во время движения.

Зимний пакет и комплектации

Для российских условий предусмотрен расширенный зимний пакет. В него входят обогрев лобового стекла, форсунок омывателя и наружных зеркал, подогрев рулевого колеса и сидений всех трех рядов, а также PTC-нагреватель салона.

Передние и задние окна получили двойное остекление, стекла задней полусферы тонированы. Список дополняют датчик уровня омывающей жидкости, автоматическое предотвращение запотевания лобового стекла и комплект для аварийного ремонта шины.

Комплектация «Люкс» включает три дисплея – 15,6, 15,6 и 21,4 дюйма, проекционный дисплей AR-HUD и акустику из 20 динамиков. В «Техно» дополнительно предлагают сиденье Cloud Smart во втором ряду с функцией невесомости, электрорегулировкой в 16 направлениях, памятью и настройкой угла наклона подушки и спинки в шестиместной версии.

Гарантия на автомобиль составляет 5 лет или 150 000 км пробега, на тяговую батарею – 8 лет или 160 000 км пробега.

Информация о ценах и сроках начала продаж Deepal S09 в России будет объявлена дополнительно.

О том, сколько в России просят за новые кроссоверы, «За рулем» рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!

«За рулем» можно смотреть на YouTube