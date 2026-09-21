Стали известны российские цены на новый богато оснащенный кроссовер

VGV U70 Plus: цены в РФ от 2,47 млн рублей, старт продаж в сентябре 2026 года

Китайская марка VGV определилась с российскими ценами на кроссовер U70 Plus. Клиентам предложат две комплектации – за 2 471 860 и 2 575 836 рублей. Правда, в самой компании оговариваются: суммы пока «ориентировочные».

VGV U70 Plus

Как поясняют на сайте бренда, «Расчет актуален для ввоза на физическое лицо для личного пользования по текущему курсу ЦБ. В цену уже включено полное таможенное оформление».

Из такой формулировки логично предположить, что машину станут продавать только по предзаказу. Хотя дата начала продаж на сайте все же обозначена – сентябрь 2026 года. Редакция Autonews.ru направила в компанию соответствующий запрос, но на момент публикации заметки ответа так и не получила.

Вообще, по сути, речь идет об обновленной версии того же U70 Plus, который уже продают в России. В компании говорят о переработанной ходовой части и усиленной шумоизоляции.

Интерьер VGV U70 Plus

Под капотом стоит 1,5-литровый турбомотор на 146 л.с. Крутящий момент достигает 270 Н·м, а трудится агрегат в паре с семиступенчатым роботом. Максимальная скорость – 185 км/ч.

Базовая комплектация – это подогрев передних сидений, кондиционер, тканевый салон, круиз-контроль и камера заднего вида. Зато в старшей модификации появляются панорамная крыша, камеры кругового обзора и обогрев всех кресел.

Напомним, марка VGV вышла на российский рынок осенью 2024 года. Сейчас ее линейка состоит из двух кроссоверов – U70 Pro и U75 Plus.

О кроссовере, который набирает популярность в России и скоро получит полный привод, «За рулем» рассказал недавно.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!