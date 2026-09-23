В России стартовали продажи нового крупного кроссовера Volkswagen: известна цена
В России стартовали продажи крупного шестиместного кроссовера Volkswagen ID. Era 9X с последовательной гибридной силовой установкой. Колеса кроссовера крутят электромоторы, а турбированный бензиновый агрегат на 1,5 литра отвечает лишь за выработку энергии. С колесами он механически не связан вообще, так что машина фактически всегда едет на электротяге, а двигатель внутреннего сгорания подстраховывает и питает систему.
Привод тут полный, и трудится он вместе с 800-вольтовой электрической архитектурой. По топливу все просто: подойдет Аи-92 и выше – привередничать автомобиль не станет.
Динамика тоже заявлена серьезная. Со старта до 100 километров в час – 5,6 секунды, максимальная скорость – 200 километров в час. Режимов движения предусмотрено восемь.
Габариты такие: длина кузова достигает 5207 миллиметров, а колесная база – 3070 миллиметров. Внутри трехрядная компоновка по схеме 2+2+2, причем кресла второго ряда раздельные.
Другие версии и комплектации модели предлагают оформить по индивидуальному заказу.
Похожую схему, где бензиновый мотор лишь вырабатывает ток, «За рулем» уже разбирал на примере нового Nissan X-Trail.
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