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В России стартовали продажи нового крупного кроссовера Volkswagen: известна цена

Volkswagen ID.Era 9X появился у российских дилеров с ценой 11,2 млн рублей

В России стартовали продажи крупного шестиместного кроссовера Volkswagen ID. Era 9X с последовательной гибридной силовой установкой.  Колеса кроссовера крутят электромоторы, а турбированный бензиновый агрегат на 1,5 литра отвечает лишь за выработку энергии. С колесами он механически не связан вообще, так что машина фактически всегда едет на электротяге, а двигатель внутреннего сгорания подстраховывает и питает систему.

Volkswagen ID.Era 9X
Volkswagen ID.Era 9X

Привод тут полный, и трудится он вместе с 800-вольтовой электрической архитектурой. По топливу все просто: подойдет Аи-92 и выше – привередничать автомобиль не станет.

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Динамика тоже заявлена серьезная. Со старта до 100 километров в час – 5,6 секунды, максимальная скорость – 200 километров в час. Режимов движения предусмотрено восемь.

Габариты такие: длина кузова достигает 5207 миллиметров, а колесная база – 3070 миллиметров. Внутри трехрядная компоновка по схеме 2+2+2, причем кресла второго ряда раздельные.

Другие версии и комплектации модели предлагают оформить по индивидуальному заказу.

Интерьер Volkswagen ID.Era 9X
Интерьер Volkswagen ID.Era 9X

Похожую схему, где бензиновый мотор лишь вырабатывает ток, «За рулем» уже разбирал на примере нового Nissan X-Trail.

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Источник:  Российская газета
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