В России стартовали продажи нового крупного кроссовера Volkswagen: известна цена

Volkswagen ID.Era 9X появился у российских дилеров с ценой 11,2 млн рублей

В России стартовали продажи крупного шестиместного кроссовера Volkswagen ID. Era 9X с последовательной гибридной силовой установкой. Колеса кроссовера крутят электромоторы, а турбированный бензиновый агрегат на 1,5 литра отвечает лишь за выработку энергии. С колесами он механически не связан вообще, так что машина фактически всегда едет на электротяге, а двигатель внутреннего сгорания подстраховывает и питает систему.

Volkswagen ID.Era 9X

Привод тут полный, и трудится он вместе с 800-вольтовой электрической архитектурой. По топливу все просто: подойдет Аи-92 и выше – привередничать автомобиль не станет.

Динамика тоже заявлена серьезная. Со старта до 100 километров в час – 5,6 секунды, максимальная скорость – 200 километров в час. Режимов движения предусмотрено восемь.

Габариты такие: длина кузова достигает 5207 миллиметров, а колесная база – 3070 миллиметров. Внутри трехрядная компоновка по схеме 2+2+2, причем кресла второго ряда раздельные.

Другие версии и комплектации модели предлагают оформить по индивидуальному заказу.

Интерьер Volkswagen ID.Era 9X

Похожую схему, где бензиновый мотор лишь вырабатывает ток, «За рулем» уже разбирал на примере нового Nissan X-Trail.

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