Новый Nissan X-Trail вышел на рынок с мотором, которого еще не было
Американский рынок наконец дождался фирменной гибридной системы Nissan e-Power – первой машиной марки с таким агрегатом в Штатах стал кроссовер Rogue. До этого момента японцы не предлагали подобную установку американским покупателям, хотя в других странах она продается уже несколько лет.
Под капотом тут бензиновый мотор объемом 1,5 литра. С колесами он никак не связан – его задача крутить генератор. Движение обеспечивают два электродвигателя, вместе они выдают 232 л.с. По паспорту средний расход топлива получается 6,2 л на сотню, а в городском цикле – 5,9 л.
К американским условиям гибрид подготовили заранее. Водителю доступно управление одной педалью, плюс есть функция, которая сама регулирует давление в тормозной системе и тем самым сглаживает рывки.
Внешность и интерьер Rogue тоже перетряхнули. Образ кроссовера позаимствован у электрического Leaf: новая радиаторная решетка со встроенными светодиодными огнями, а сзади – либо раздельные фонари, либо сплошная LED-полоса. Внутри – сенсорные экраны диагональю 12,3 или 14,3 дюйма, стереосистема с десятью колонками и одна или две беспроводные зарядки.
Досталось и фирменному комплексу безопасности. В него добавили переднюю камеру с более широким углом обзора. Управляющая электроника теперь лучше удерживает машину в полосе, а повороты на высокой скорости проходятся увереннее.
Сколько это стоит? В США новинка стартует с 37 065 долларов – по текущему курсу это примерно 3,1 млн рублей.
О новых модификациях популярных кроссоверов для России «За рулем» уже рассказывал.
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