Кроссовер, который выбирают вместо BMW X7 и Mercedes-Benz GLS, добрался до РФ

В России начались продажи кроссовера Volkswagen ID. Era 9X по цене от ₽11,2 млн

В России начались продажи крупного шестиместного кроссовера Volkswagen ID. Era 9X – за дело взялась группа компаний «Рольф». Машину привезли по каналам альтернативного импорта. Пока в наличии только полноприводная версия Ultra, и ценник на нее стартует с 11,2 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Сам ID. Era 9X – флагман совместного предприятия SAIC-Volkswagen, и создавали его с прицелом на китайский рынок. Там продажи стартовали весной 2026 года. Любопытная деталь: в компании считают, что покупать новинку во многом будут те, кто прежде присматривался к BMW X7, Mercedes-Benz GLS или Audi Q7.

Что под капотом? Колеса крутят электромоторы, а бензиновый турбодвигатель объемом 1,5 л работает исключительно как генератор – с колесами он механически не связан. Привод полный, архитектура электрическая, на 800 вольт. У версии Ultra тяговая батарея емкостью 65,2 кВт·ч. Запас хода на одной электротяге, по данным производителя, достигает 406 км, а суммарный – 1651 км по циклу CLTC. Когда тяговая батарея разряжена, расход топлива составляет 6,27 л на 100 км по циклу WLTC. Бак рассчитан на 59 л, заливать можно Аи-92 и выше.

До сотни кроссовер ускоряется за 5,6 секунды, максимальная скорость – 200 км/ч. Двухкамерная пневматическая подвеска с адаптивными амортизаторами меняет высоту кузова в диапазоне 150 мм: машину можно опустить для удобной посадки и загрузки, а можно поднять на 80 мм, когда нужна максимальная проходимость. Режимов движения предусмотрено восемь. Задние колеса поворачиваются на угол до 10°, и за счет этого автомобиль длиной более 5,2 м разворачивается с радиусом 4,85 м. Спереди стоит подвеска на двойных поперечных рычагах, сзади – многорычажная. Габариты такие: 5207 мм в длину при колесной базе 3070 мм.

Салон выполнен по схеме 2+2+2, кресла второго ряда раздельные. Объем багажника варьируется от 210 до 1014 л – цифра зависит от положения сидений. На передней панели установлены два мультимедийных экрана диагональю 15,6 дюйма. Водителю достались цифровая приборная панель на 8,88 дюйма и проекционный дисплей, а пассажирам задних рядов – складной потолочный монитор на 21,4 дюйма.

Версия Ultra оснащена щедро. Кресла получили подогрев, вентиляцию, память настроек и 16-точечный массаж, подогрев есть у сидений всех трех рядов. Добавьте сюда трехзонный климат-контроль, холодильник, аудиосистему с 27 динамиками, двойную панорамную крышу, адаптивные матричные фары, доводчики дверей, отделку кожей наппа и 21-дюймовые колесные диски. Другие версии и комплектации модели заказывают индивидуально.

О том, какие китайские модели считаются самыми качественными, «За рулем» уже рассказывал.

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