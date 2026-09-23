Названы самые качественные машины в Китае

Chezhiwang и Car Research назвали авто, возглавившие рейтинг качества AQR в КНР

Исследование «Качество автомобильной продукции в Китае 2026» (AQR) завершилось: сеть качества автомобилей Chezhiwang вместе с консалтинговой фирмой Car Research назвали самые качественные машины года. Награды распределили по множеству сегментов, и опирались при этом не на симпатии экспертов, а на количество подтвержденных жалоб от владельцев.

С января по август на платформе Chezhiwang появилось 180 тысяч подтвержденных жалоб на автомобили. Это на 15,46% больше, чем за такой же отрезок прошлого года. Причем свыше 77% заявок – претензии именно к качеству: сильнее всего досталось «умным» опциям салона, комплексу ассистентов водителя и электрической системе.

Два направления, впрочем, выглядят получше – бензиновые силовые установки и экстерьер. Представители Car Research отметили: в 2026 году спрос на бензиновые легковые автомобили в Китае испытал серьезное давление, а вот доля машин на новых источниках энергии продолжала расти.

Если сравнивать типы привода, последовательные гибриды показывают более высокое качество, чем чистые электромобили и параллельные гибриды. Правда, общая проблема у них одна и та же: отображаемый запас хода и эффективность зарядки расходятся с заявленными цифрами.

Лидеры в бензиновых и премиальных сегментах

Церемония награждения получилась масштабной – призы вручили в целом ряде категорий. Среди массовых бензиновых седанов лучшим назвали Volkswagen Passat, который собирают немецкий концерн и FAW. В премиальном сегменте седанов первенство досталось Audi A5L Sportback от SAIC.

Внедорожники китайских марок возглавил Tank 300 от GWM, а среди аналогичных моделей от совместных предприятий выиграл Crown Kluger от FAW Toyota – по сути, «близнец» кроссовера Toyota Highlander. Титул самого качественного премиального кроссовера забрал Cadillac XT5.

Минивэны представлял GAC M8: он и стал первым. В категории пикапов сильнейшим оказался Maxus Interstellar X.

Электромобили и гибриды: кто победил

Среди недорогих электрических легковых машин лидером назвали Wuling Bingo. В среднем ценовом сегменте первую строчку занял Roewe D6, а среди более дорогих электрокаров лучшим признали Li Auto i6. Категорию «семи-премиум» выиграл Voyah Dream+, люксовые электромобили возглавил спорткар Xiaomi SU7 Ultra.

У подключаемых гибридов среднего ценового сегмента не было равных Hongqi HS6 PHEV – тому самому дальнобойному гибридному кроссоверу мира. В более дорогой категории вперед вырвался BYD Fang Cheng Bao Ti 7.

В классе гибридов «семи-премиум» победил Volkswagen ID. Era 9X, созданный немецкой компанией вместе с SAIC. Лучшим люксовым гибридом эксперты назвали Buick Century.

Награды за пользовательский опыт

Отдельный блок – машины с лучшими показателями качества пользовательского опыта, то есть с общей субъективной удовлетворенностью и впечатлениями покупателей. Среди легковых автомобилей китайских брендов с бензиновой силовой установкой лучшим стал лифтбэк Changan Uni-V, у совместных предприятий – Mondeo от Ford и Changan, а в премиуме – BMW 5 Серии.

Рейтинг бензиновых кроссовер ов китайских марок возглавил Hongqi HS5. Первое место среди SUV от совместных предприятий занял GAC Toyota Wildlander, идентичный Rav4, в премиальном сегменте – Volvo XC60. Минивэны: Buick GL8.

Если смотреть на полностью электрические модели, призеры распределились по цене: MG4, GAC Aion i60, Xiaomi YU7, Nio ES8 и Lotus Emeya. Наибольшее удовлетворение владельцев среди гибридов принесли Nissan N6, Luxeed R7, Denza N8L и Aito M9.

О том, как китайские кроссоверы завоевывают российский рынок, «За рулем» уже рассказывал.

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