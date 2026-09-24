Популярный кроссовер Haval получил гибридную версию: подробности

Гибридный Haval Dargo: версии Hi2 и Hi4 с мотором GW4B15M заметили на улицах КНР

Китайский рынок все активнее разворачивается в сторону классических гибридов – тех, что обозначают аббревиатурой HEV. Каждый месяц местные марки выкатывают новые модели в этом сегменте, и неудивительно: у таких машин стоит батарея небольшой емкости, которую нельзя заряжать от розетки. Энергия в накопитель попадает двумя путями – от рекуперации при торможении и от работы бензинового ДВС.

В этот «клуб» вскоре вступит и кроссовер Haval Dargo – на домашнем рынке его знают под именами DaGou или Big Dog. Раньше гибридную версию уже внесли в каталог минпрома КНР, а теперь появилось первое «живое» фото: автомобиль сняли прямо на улице, что намекает на скорый старт продаж.

По единственному шпионскому снимку видно, что экстерьер почти не отличается от бензиновой версии. Самое заметное – исчезла радиаторная решетка с прямоугольными декоративными элементами. Вместо нее – пластиковая заглушка, выкрашенная в цвет кузова.

Еще на передних крыльях появились сенсоры – вероятно, часть нового комплекса активных ассистентов водителя. В остальном внешность Haval Dargo с традиционным гибридом повторяет актуальный бензиновый автомобиль.

Технические детали гибридного Haval Dargo

Габариты, кстати, остались прежними: 4620 мм в длину, 1890 мм в ширину и 1780 мм в высоту. Колесная база – 2738 мм. Снаряженная масса колеблется от 1700 до 1830 кг в зависимости от привода, диски – 19 дюймов с шинами 235/60, а углы въезда и съезда составляют 24 и 30 градусов соответственно.

Из регистрации в базе минпрома Китая стало ясно: гибридный Dargo выйдет в двух исполнениях – с передним и полным приводом. Оба получат 1,5-литровый турбомотор с индексом GW4B15M, пиковая мощность которого – 156 л.с. Про электрическую часть пока молчат.

Зато известно: переднеприводная гибридная система называется Hi2. Здесь коробкой передач служит 2-ступенчатая гибридная трансмиссия. Средний расход топлива – 5,2 литра на 100 км, максимальная скорость – 175 км/ч.

Версия с полным приводом носит имя Hi4. У нее 4-ступенчатая коробка передач, расход топлива 5,65 литра на 100 км, а максимальная скорость – 170 км/ч. Тяговую батарею поставляет Svolt, дочерняя компания Great Wall Motor. Аккумулятор – литий-никель-кобальт-марганцевый (Li-NMC). Емкость не раскрывают, хотя в классических гибридах она обычно держится около 1,7 кВт·ч.

Haval Dargo в России: что продают сейчас

Напомним, в России Haval Dargo сейчас предлагается только с двухлитровым турбомотором мощностью 200 л.с. В паре с ним работает 7-ступенчатый робот с двойным мокрым сцеплением.

Привод – подключаемый полный (4WD), а расход в смешанном цикле составляет 8,8 л на 100 км. Кроссовер 2026 модельного года бывает в трех комплектациях: «Оптимум», «Премиум» и «Техно+».

Ценник на автомобиль лежит в диапазоне от 3 499 000 до 3 899 000 рублей.

Кроссовер Haval Jolion «За рулем» уже проверял, отправившись в путешествие выходного дня.

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