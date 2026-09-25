Минпромторг напомнил о росте утильсбора с 2027 года

Минпромторг: утильсбор с 1 января 2027 года проиндексируют на 10-20%

О плановом повышении утилизационного сбора с 1 января 2027 года напомнили в Минпромторге России. Ставки проиндексируют, причем не для всех одинаково: рост составит от 10 до 20 процентов в зависимости от категории транспортного средства, передает Autonews. Ничего внезапного тут нет – речь об очередном этапе долгосрочной индексации, утвержденной еще в 2024 году.

Зачем это делается? В министерстве объясняют так: поэтапное повышение ставок должно дать отрасли предсказуемые условия для инвестиционных решений и запуска совместных промышленных проектов. Плюс это стимул для локализации производства внутри страны.

По сути, восстановление выпуска машин стало для ведомства главным аргументом. На большинстве автозаводов, которые в свое время бросили иностранные партнеры, производство налажено. В легковом сегменте сегодня собирают автомобили более чем 20 брендов и свыше 50 моделей – от бюджетных до премиальных. Доля отечественной техники по итогам января – августа текущего года дошла до 63,5%, прибавив 8,5 процентного пункта в годовом выражении.

Отдельная тема – комплектующие. С 2022 года удалось заместить примерно половину из 740 критически важных позиций комплектующих и материалов. Помогает программа ФРП «Автокомпоненты»: по ней профинансировали 107 проектов, объем льготных средств превысил 133 млрд рублей, а совокупные инвестиции – 291 млрд рублей.

Что до рабочих мест, на автозаводах трудятся порядка 300 тыс. человек. Еще свыше 380 тыс. заняты в сегменте автокомпонентов, который объединяет около 800 компаний. Если прибавить производителей материалов и поставщиков сырья, выходит примерно 1 млн человек.

О том, как растут поставки новых машин из Китая, «За рулем» рассказывал.

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