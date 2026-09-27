Премиальное оснащение, доступная цена — новый крупный кроссовер уже на рынке

Epicland X9: кроссовер с роботом HAMOMO и запасом хода 1570 км за 3,5 млн рублей

Новый кроссовер Epicland X9, созданный Dongfeng и Huawei, поступил на китайский рынок. Базовая версия X9 оценена от 289 800 юаней – в пересчете это 3,51 млн рублей. Салон рассчитан на шесть мест, а оснащение подобрано так, что у аналогичных кроссоверов ничего подобного не сыскать.

Epicland X9

Дисплеев внутри – десять. Два из них проекционные, плюс предусмотрен потолочный монитор. Забавная деталь: за автомобилем закреплен робот-компаньон HAMOMO, который распознает мимику человека и выполняет команды. Причем его можно отсоединить и унести с собой. А второй проекционный экран, доступный в топовой комплектации, и вовсе превращает кроссовер в кинотеатр под открытым небом.

Состояние людей в салоне отслеживают две камеры, одна из которых инфракрасная – под присмотром и водитель, и пассажиры. По салону разбросаны NFC-сенсоры, считывающие жесты. Есть тут и 9-литровый холодильник, и система подачи воздуха с отрицательными ионами, и светодиодная подсветка в виде звездного неба.

Epicland X9

Под капотом у новинки – 1,5-литровый мотор-генератор на 129 л.с., который по умолчанию работает в паре с 408-сильным электродвигателем. В более дорогих версиях отдача выше: там уже два электрических агрегата на 476 или 612 л.с. На одной электротяге кроссовер проезжает до 465 км, а суммарный запас хода доходит до 1570 км. Плюс доступна система подруливания задних колес.

Автономное вождение здесь активируется в любом месте, а помогают ему сразу четыре лидара. Конструкция тоже получилась прочной: шесть продольных и одиннадцать поперечных силовых элементов. Батарею прикрывает трехслойная броня.

Интерьер Epicland X9

Из мультимедиа – два 17,2-дюймовых сенсорных экрана и стереосистема с 21 динамиком. Пассажирам второго ряда положен многоточечный механический массаж, а спинки задних кресел откидываются на 133 градуса.

О богатом оснащении китайских кроссоверов «За рулем» уже рассказывал на примере Jetour.

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