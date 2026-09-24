Полный привод, низкий расход, богатое оснащение — новый кроссовер за 2 миллиона

В Китае стартовали предпродажи Jetour Traveller 7 с ценой от 1,88 млн рублей

В Китае открылись предпродажи кроссовера Jetour Traveller 7 – заказать новинку можно в семи комплектациях. Покупателям дают выбор между двумя типами силовой установки: обычным бензиновым двигателем и параллельным гибридом. Минимальный ценник – 149 900 юаней, то есть примерно 1,88 млн рублей.

Вообще о машине заговорили еще летом 2026 года: тогда Jetour оформил в Китае разрешение на массовое производство модели. Хотя при внимательном взгляде становится понятно, что самостоятельной новинкой Traveller 7 не назовешь – перед нами обновленная версия кроссовера Jetour T2, который продается в России с марта 2024 года.

Jetour Traveller 7

Отличия Traveller 7 от кроссовера Jetour T2

Внешне новинка старается дистанцироваться от оригинала – в первую очередь за счет другой передней части. У автомобиля появились новые головная оптика и радиаторная решетка со светодиодной полосой по центру.

Оба бампера тоже переделали: передний стал совершенно другим, а задний сохранил форму, хотя и получил иное оформление. Причем и бамперы, и расширители колесных арок теперь не из черного пластика, а окрашены в цвет кузова.

Внутри изменений тоже хватает. Здесь поставили новый мультируль и переделали разделительный тоннель – селектора коробки передач в нем больше нет, судя по всему, управление трансмиссией переехало на рулевую колонку.

Перед водителем – цифровая приборная панель на 10,25 дюйма. Центральный тачскрин крупнее: 15,6 дюйма с разрешением 2,5К, а за его производительность отвечает процессор Snapdragon 8255 от Qualcomm.

Четыре комплектации из семи предлагают традиционный ДВС. Базовая оснащена 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 184 лошадиные силы и 290 Нм; в паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная коробка с двойным сцеплением, передающая крутящий момент только на переднюю ось. Средний расход по циклу WLTC – 8,35 литра на 100 километров. Цена – те самые 149 900 юаней (около 1,88 млн рублей).

Вторая и третья версии «традиционного» SUV оценили в 159 900 и 169 900 юаней (примерно 2-2,13 млн рублей). В этом случае под капотом стоит 2-литровый турбодвигатель мощностью 254 л.с. и с крутящим моментом 390 Нм. Такая модификация получила интеллектуальный полный привод XWD с восемью режимами движения и двумя блокировками дифференциала, а средний расход по WLTC составляет 8,78 литра на 100 километров.

Самая дорогая бензиновая версия использует тот же 2-литровый двигатель, но вместо 7-ступенчатого робота с ним трудится 8-ступенчатый автомат. Кстати, смена трансмиссии никак не отразилась на аппетите – расход остался прежним. Стоит топовая модификация 179 900 юаней (примерно 2,25 млн рублей).

Гибрид C-DM: батареи, запас хода и цены

У гибридной части линейки все проще: независимо от комплектации машина оснащается одной и той же силовой установкой. Речь о параллельном гибриде C-DM от Chery. В основе – бензиновый 1,5-литровый турбомотор мощностью 156 лошадиных сил с крутящим моментом 220 Нм, который работает вместе с трансмиссией DHT и электродвигателем, отдача которого – 345 л.с. и 330 Нм. Привод – только передний.

Две начальные гибридные версии стоят 159 900 и 169 900 юаней (около 2-2,13 млн рублей). Тяговая батарея у них на 26,61 кВт·ч, на электротяге автомобиль проезжает 108 километров по циклу WLTC, а при разряженном аккумуляторе средний расход топлива составляет 5,89 литра на каждые 100 километров.

Максимальный гибрид на предзаказе оценили в 179 900 юаней (2,25 млн рублей) – столько же, сколько и топовую версию с 2-литровым ДВС. Батарею здесь увеличили до 45,1 кВт·ч, запас хода на чистой электротяге вырос до 173 километров по WLTC. Расход топлива с разряженным аккумулятором чуть выше – 5,92 литра на 100 км.

О растущем присутствии китайских машин на российском рынке «За рулем» уже рассказывал.

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