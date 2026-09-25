Bentley представила новый кроссовер

Компания Bentley представила новый электрический кроссовер Torcal

Внешность новинки во многом перекликается с концептом EXP 15. Главная деталь – подсвечивающаяся решетка радиатора с ромбовидным узором, рядом с ней красуется обновленная эмблема Bentley. Двери получили электропривод и радарные датчики.

По длине машина чуть не дотягивает до пяти метров и считается самой короткой четырехдверкой в линейке марки. Зато с практичностью порядок: 460 литров в багажнике плюс еще 90 литров в переднем отсеке.

Отделка салона щеголяет хрустальными вставками. Кроме того, использованы кожа, шерсть, натуральный шпон и алюминий. От тотальной сенсорности здесь, кстати, отказались: на руле и центральной консоли остались рифленые ролики, поворотные регуляторы и обычные кнопки.

Салон и электроника

Любопытное решение – распознавание лиц. Через него загружаются профили и персональные настройки водителя.

Не отвлекаться от дороги помогает проекционный дисплей, а разговоры с машиной берет на себя голосовой ассистент.

Что до заднего дивана, то его спинка складывается электроприводом.

Динамика и запас хода

Bentley Torcal

На старте продаж предложат две двухмоторные модификации. Базовая суммарно выдает 821 л.с. и 1194 Нм – сотню такая машина набирает за 3,3 секунды.

Версия S мощнее: 888 л.с. и 1350 Нм, а разгон до 100 км/ч занимает лишь 2,8 секунды, по сути, на уровне спорткаров.

Максимальная скорость тоже солидная: 250 км/ч у Torcal и 261 км/ч у Torcal S. Тяговая батарея на 800 вольт и 113 кВт•ч дает до 600 км пробега по циклу WLTP.

Если заряжать на мощности 400 кВт, запас хода прибавляет 160 км всего за 7 минут. Полный цикл с 10 до 80% занимает 16 минут.

Шасси

Электрокроссовер оснастили активной подвеской, у которой можно менять клиренс. Спереди стоит открытый дифференциал, сзади – блокируемый с многодисковыми муфтами на каждой полуоси. Есть и система выбора режимов движения с четырьмя предустановками.

За счет подруливания задних колес электромобиль длиной около 4,9 метра разворачивается в круге диаметром всего 11,1 метра.

Про векторизацию тяги Bentley ничего не говорит, однако «умная» активная подвеска с адаптивными двухклапанными амортизаторами, которыми управляют независимо друг от друга, позволила обойтись без стабилизаторов поперечной устойчивости. Производитель уверяет: Torcal не уступает Flying Spur по комфорту и Continental GT Speed по динамике.

Перспективы

Собирать модель будут в британском Крю. Глава Bentley Франк-Штеффен Уоллизер назвал Torcal «более доступным Bentley», которому предстоит открыть новые рынки. Цены стартуют от 173 000 фунтов стерлингов (19 488 450 рублей) – так эта модель становится самой доступной в линейке марки.

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