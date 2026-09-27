Мощных машин на российских дорогах стало меньше: при чем тут утильсбор

«Автостат»: доля авто мощнее 160 л.с. упала до 27,6% за восемь месяцев 2026 года

Планка льготного утилизационного сбора, отсекающая сегмент более мощных машин, ощутимо перекроила структуру альтернативного импорта. А вот на весь российский авторынок она повлияла куда слабее. Такой вывод сделал директор аналитического агентства « Автостат» Сергей Целиков, изучив динамику продаж автомобилей мощностью свыше 160 л.с. Своими наблюдениями он поделился в Telegram-канале.

Цифры показывают любопытную картину. Последние десять лет доля мощных автомобилей в России неуклонно прибавляла: если в 2010 году она составляла 12,3%, то к 2025-му доросла до 32,5%. Однако за восемь месяцев 2026 года показатель просел до 27,6%.

Почему так вышло? По словам Целикова, порог для льготного утильсбора ударил в первую очередь по каналам альтернативного импорта – там мощные машины и без того занимают более весомое место. В общих же масштабах рынка эффект оказался не таким заметным.

«Думаю, что в перспективе тренд на увеличение мощности сохранится. И не в последнюю очередь за счет электромобилей и гибридов», – добавил эксперт.

О грядущем росте утильсбора и его последствиях для рынка «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!