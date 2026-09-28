Семейный седан 60-х превратили в 270-сильное электрокупе

Автобренд Renault возродил автомобиль из 1960-х годов

Первый Renault 8 Gordini увидел свет в 1964 году. По сути, для своего времени машина получилась революционной. Задумывался оригинал как семейный автомобиль, вот только под капотом у него стоял мотор на 77 лошадиных сил. Потому седан и оказался мощнее многих одноклассников.

У нового Renault 8 Gordini с предшественником общего мало. Родство выдают разве что синий кузов с широкими белыми полосами вдоль бортов да круглые фары, дополненные светодиодными огнями. Зато внешне французская модель скорее напоминает американские маслкары, чем тот самый Renault 8 Gordini.

Кузов – двухдверное купе с низкой посадкой, широким передним воздухозаборником и массивным задним диффузором. Преемственность поколений чувствуется в салоне: инженеры Renault поставили туда шесть компактных круглых экранов, повторяющих форму циферблатов аналоговой приборной панели. Центральный тоннель и элементы управления на нем выточены из алюминия. В отделке применена и алькантара.

Кресла – ковшеобразные, ремни безопасности – спортивные. Длина новинки составляет 4120 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1270 мм. Под кузовом стоит один электродвигатель, отдача которого достигает 270 л.с. Спереди размещены 19-дюймовые колеса, сзади – 20-дюймовые. Выпускать серийную версию Renault 8 Gordini французская компания, по ее собственному заявлению, не намерена.

О том, как электромобили набирают силу в России, «За рулем» рассказал, когда Evolute впервые вошел в топ-10 марок.

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