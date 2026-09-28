Новый городской «европеец» всего за миллион: новая модель скоро на рынке

Dacia Hipster: серийная версия наследника Spring выйдет в 2027 году

Концепт Dacia Hipster, показанный в 2025 году, все-таки дойдет до серийного производства. Собирать новинку планируют в Китае. Судя по данным издания, конвейер заработает уже в следующем году.

Dacia Hipster

Китаем география продаж, впрочем, не ограничится – машину повезут и на другие мировые рынки. Взять хотя бы Великобританию: там ситикар оценят примерно в £9,5 тыс., а это по курсу на 25 сентября 2026 года чуть больше 1 млн рублей.

По замыслу марки, новинка выступит наследником модели Dacia Spring.

Габариты у нее скромные: длина миниатюрного ситикара составит около 3 м. Кузов сделают угловатым, а салон вместит четыре человека. Приводить автомобиль в движение будет электрическая силовая установка.

Чем именно оснастят товарную версию, пока не рассказывают. Единственная известная деталь – батарея емкостью 15 кВт⋅ч.

Интерьер Dacia Hipster

Любопытный нюанс: у концепта Hipster вообще отсутствовала бортовая медиасистема.

Ее роль выполнял личный смартфон или планшет водителя – так работает технология BYOD (Bring Your Own Device). Скорее всего, тот же подход сохранят и на серийной версии прототипа.

Минувшим летом Dacia показала кросс-универсал Striker. Такой автомобиль может ездить на бензине, электричестве и газе.

О доступных новинках для российского рынка «За рулем» уже рассказывал.

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