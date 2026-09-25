Один из самых популярных кроссоверов возвращается в Россию с адекватной ценой
Belgee возвращает кроссовер X50 на российский рынок, и стоимость уже объявлена – 2 199 990 рублей. Предлагать его будут в единственной комплектации Актив/Active, так что выбрать что-то другое не получится.
Под капотом стоит атмосферный мотор объемом 1,5 литра мощностью 122 лошадиные силы, работающий в паре с автоматической коробкой передач. Снаружи машину выдают обновленный задний бампер, скрытая выхлопная система и зеркала заднего вида « под карбон » ; передняя часть решена лаконично. Завершает образ аккуратный спойлер на крышке багажника.
Кузов можно заказать в пяти цветах и шести оттенках окраски: белый, серый металлик (Magnetic Grey и Basalt Grey), серебристый металлик (Pearl Silver), черный металлик (Ink Black) и голубой металлик (Aurora Blue).
Даже в базовой версии кроссовер получает светодиодные дневные ходовые огни, светодиодные задние фонари и повторители поворотов, встроенные в наружные зеркала. Фары здесь галогеновые, колеса – 16-дюймовые легкосплавные. Сами зеркала с электрорегулировкой и обогревом.
Из комфортных опций – кондиционер, круиз-контроль и датчик света. Есть аудиосистема на четыре динамика, камера заднего вида и датчики парковки.
Приборная панель сочетает аналоговые шкалы с 3,5-дюймовым дисплеем. Мультимедийный комплекс получил 8-дюймовый сенсорный экран, поддержку Bluetooth и функцию дублирования экрана смартфона.
Зимний пакет и старт продаж
К холодной погоде автомобиль адаптирован основательно. В « зимний пакет » входят обогрев зоны покоя стеклоочистителей, форсунок омывателя, руля и передних сидений.
Объем бачка стеклоомывающей жидкости увеличен до 5 литров – для российских зим это заметный плюс.
Когда именно машины доберутся до автосалонов, в компании пообещали рассказать отдельно.
О том, когда зимние шины пора менять, «За рулем» уже рассказывал.
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