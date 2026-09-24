Как понять, что пора покупать новые зимние шины? Рекомендации эксперта

Эксперт Пархомчук назвал дефекты зимних шин, с которыми их нельзя использовать

Четыре миллиметра – та черта, за которой зимняя шина перестает быть зимней. Речь вовсе не о рекомендации, а о жестком требовании: при меньшей остаточной глубине протектора он уже не отводит из пятна контакта ни воду, ни снежную кашу, и шансы сорваться в скольжение растут многократно.

Отдельная история – если вы выезжаете в сезон с ровно этими 4 мм. Формально все в порядке, но протектор стирается дальше, и остаток неминуемо уходит за предельный порог. Менять комплект лучше заблаговременно, не дожидаясь первого гололеда.

Неровный износ рисунка – тоже тревожный звонок. Стертые «пятнами» участки или лысые края намекают на сбитое развал-схождение, неверное давление в шинах либо неполадки в подвеске. Средняя глубина при этом может выглядеть вполне допустимой, зато вести себя такой комплект будет непредсказуемо.

Вздутия, или попросту «грыжи», на боковине – абсолютное противопоказание к эксплуатации. Причина – разрыв внутренних слоев корда, и никакой ремонт тут не спасет: только замена. Кстати, опасны и глубокие трещины, которые появляются, в частности, из-за нарушений условий хранения шин.

У шипованных шин свои критерии – количество и состояние шипов. Когда их остается критически мало, главные преимущества перед зимней дорогой теряются.

Автолюбители часто задумываются о дошиповке. На деле добавление новых шипов – тем более отличающихся по массе и геометрии от оригинальных – неизбежно меняет распределение баланса массы, а сама операция по установке очень опасна для герметичности. «Зимняя дорога не прощает компромиссов», – отметил эксперт.

О том, что еще стоит проверить в машине перед сменой сезона, «За рулем» уже рассказывал.

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