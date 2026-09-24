После лета «дворники» мажут по стеклу — как вернуть им работоспособность

Как восстановить щетки стеклоочистителя и нужно ли переплачивать за бескаркасные дворники

Дворники должны быть во всеоружии и качественно очищать ветровое стекло. Если щетки недостаточно эффективно удаляют грязь, придется лить литрами недешевую незамерзающую жидкость.

Зимой бескаркасные или специальные зимние дворники показывают гораздо более высокую эффективность, чем дворники каркасные.

Каркасные щетки могут очень сильно забиваться льдом, что приводит к необходимости очищать их вручную, обстукивать о стекло.

Как восстановить щетки стеклоочистителя?

После летней жары дворники начинают чистить стекло плохо, оставляют полосы. Необходимо промыть их в горячей воде с помощью щетки и мыла. Если резинки после промывания все равно остаются жесткими, можно попробовать немного размочить их бензином. Для этого нужно протереть резинки ветошью, смоченной бензином. Затем установить дворники на место и проверить качество очистки. Чистят хорошо – оставляем.

Нужно ли ставить бескаркасные щетки?

Алексей Ревин, редактор «За рулем»:

– Если дворники вашего автомобиля имеют каркасную конструкцию, весьма немолоды и вы не помните, когда их меняли, то осенью лучше заменить на новенькие бескаркасники.

Самая недорогая бескаркасная щетка длиной 600 мм обойдется в 260 рублей. В продаже имеется множество наборов с двумя бескаркасными щетками нужной для конкретного автомобиля длины, ценой от 400 рублей. Правда, столь низкая цена обычно сопровождается длительной доставкой.

А еще в продаже появились щетки, у которых две параллельных резиновых ленты или использована лента с несколькими рабочими кромками. Такие щетки очевидно эффективнее обычных.

Недавно «За рулем» рассказал о выборе семейного кроссовера.

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