7 мест, цена от 3,6 млн рублей: сравнили три семейных  кроссовера

Geely Okavango против полноприводных Тенет T8 и Москвич М90 – тест-драйв «За рулем»

Запуская М‑серию в партнерстве с концерном SAIC, Москвич настолько дистанцировал ее от прежних моделей на базе машин JAC, что сделал для нее отдельный сайт и придумал новую эмблему. Эти машины действительно другого уровня. Кроссовер М70 уже вышел победителем сравнительного теста «За рулем», теперь настала пора проявить себя старшему М90.

В оригинале он зовется Roewe RX9, в Европе – MG RX9. Единственная конфигурация с 200‑сильным мотором и полным приводом стоит 4,2 млн рублей.

Tenet T8 тоже новичок нашего рынка и тоже россиянин – суть локализованный Chery Tiggo 8 Plus. Конкретно эта вариация «восьмерки» ранее в России не продавалась. В линейке есть пятиместные переднеприводные машины с мотором 1.6. У нас же полноприводник с трехрядным салоном и двигателем 2.0 на 197 л. с. В топ-комплектации обходится в 3,89 млн рублей.

Geely Okavango на фоне соперников старожил, представлен у дилеров уже 2,5 года. Производитель именует его кросс-вэном, хотя это типичный кроссовер. Полного привода нет. Зато по мощности (200 л. с.) и цене (4 млн) он в компанию вписывается идеально.

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Geely Okavango

Текущая версия под именем Geely Haoyue L продается в Китае с 2022 года. До России добрался в начале 2024-го. Импортируется из КНР. Бывает только переднеприводным.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый 2,0 л (200 л. с.) – от 3 779 990 ₽ Москвич М90

Представитель новой М-линейки марки, продается с весны этого года. В оригинале – Roewe RX9. Сборка налажена в Москве. Привод только полный.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый 2,0 л (200 л. с.) – от 4 199 000 ₽ Tenet T8

Обрусевший Chery Tiggo 8 Plus. Продается в России год. Производится на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Привод – передний или полный.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые 1,6 л (186 л. с.) – от 3 099 000 ₽

2,0 л (197 л. с.) – от 3 630 000 ₽

Комфорт для пассажиров

Всех роднит семиместная компоновка. Для Тенета это опция, идущая с более мощным мотором и полным приводом. Москвич и Geely только такими и бывают.

Без малого пятиметровый Москвич позволяет с полным комфортом усесться взрослым на оба задних ряда – при условии, что пассажиры второго сдвинут половинки дивана немного вперед. Это их не сильно ущемит, зато сидящие за ними не будут упираться коленями в спинки.

Подвеска Москвича М90 заточена на комфорт, но и в поворотах пятиметровый гигант не пасует. Турбомотор 20A4E в России пока неизвестен. У него чугунный блок, цепной привод ГРМ и непосредственный впрыск. Капот с газовыми упорами открывается без предохранительного крючка – нужно два раза дернуть рычаг в салоне.

Для задней части салона есть третья зона климат-контроля, но управление ей – со среднего ряда. По левому борту для «багажных» пассажиров есть USB-порт.

Geely короче на весомые 123 мм, однако компоновщики поработали на славу: на трех раздельных креслах второго ряда разницы в запасе места с Москвичом нет, багажник теснее ненамного. На галерке предусмотрено управление отдельным вентилятором. Нет USB-порта, но можно дотянуться до 12‑вольтовой розетки в багажнике.

По стилю и пропорциям Geely Okavango ближе к универсалу, чем к кроссоверу. Двери не закрывают порогов. Двигатель JLH‑4G20TDJ дефорсирован в России до 200 л. с., как и у Москвича. У него непосредственный впрыск и привод ГРМ ремнем. Капот с «кочергой» – несолидно. Уплотнения, судя по состоянию моторного отсека, плохие.

В свою очередь, Tenet на 135 мм короче Geely. На галерку взрослых лучше не отправлять: даже если максимально потеснить сидящих на втором ряду (а у них и так заметно меньше места, чем в Москвиче и Geely), всё равно жестко упретесь коленями в спинки и головой в потолок. Это места для детей, а для взрослых – на крайний случай.

Tenet T8 сочетает динамику Geely и плавность хода Москвича. Алюминиевый двигатель SQRF4J20 единственный в трио допускает использование АИ‑92 и может работать по циклу Миллера.

Тест на бездорожье

У Москвича с его большими свесами и окраской «в пол» внешность городского жителя. Особенно же сомнительно для наших условий обилие хрома на кузове. Однако полный привод стоит по умолчанию, поэтому песчаного карьера машина не избежала.

Универсальный внедорожный пресет неплохо справляется с сыпучим покрытием, позволяя в нужной степени буксовать. В нем заблокирована муфта привода задних колес. Режим для снега стремится к езде внатяг, в песчаный подъем машина с ним не едет. Классический гидроавтомат ZF поводов сомневаться в себе не дает: ни запахов, ни откатов назад, ни жалоб на перегрев.

Ничего выступающего на днище Москвича нет, но бездорожье цеплять будете всем подряд – мешают мизерные клиренс, угол въезда и большая масса. Однако внедорожный режим тащит машину вперед, пока есть возможность. 160 мм клиренса М90 – это мало. Поставите металлическую защиту вместо штатной ­пластиковой – станет еще меньше.

Хорошо настроена и муфта, подключающая задние колеса без задержки. Это важно, ведь геометрия М90 не располагает валить по пересеченной местности ходом – клиренс всего 160 мм.

По-легковому оформлен и Tenet. Он на два центнера легче, у него лучше геометрическая проходимость, что несколько развязывает водителю руки. Для сложных условий здесь на один режим больше: к Снегу и Бездорожью добавили Грязь. Но оптимальным для песка снова оказался универсальный внедорожный, в остальных машина вяло реагирует на газ и вязнет.

Tenet бодро лезет вперед, но индикация перегрева робота появилась весьма быстро. Подготовка под установку фаркопа входит в базовое оснащение Тенета и была одним из пунктов «русификации» модели. С невеликими 175 мм дорожного просвета Tenet оказался лидером теста по этому ­параметру.

В подъем Tenet взбирается увереннее Москвича – сказывается меньшая масса. А вот откат машины под горку при остановке в режимах D и R – это ненормально. Как и то, что после пяти-шести штурмов холма высветилась ошибка перегрева роботизированной коробки передач. Мы даже не успели «насладиться» появившимся характерным запахом.

Geely наблюдал за экспериментами в песке «с берега». Впрочем, совсем неженкой его не назвать: электроника умеет имитировать межколесную блокировку, так что из несложных засад Okavango выбирается сам. Проверили с помощью наших роликовых платформ, сымитировав для одного из передних колес полную потерю сцепления с дорожным покрытием. А можно перевести систему стабилизации в спортрежим и попытаться проскочить препятствие ходом с пробуксовкой.

Переднеприводный Okavango не для пересеченной местности. Шанс проскочить сложное место – разве что ходом с выключенной противобуксовочной системой. Задняя подвеска Geely – многорычажная. Клиренс переднеприводного Okavango на 10 мм больше, чем у полноприводного М90.

Загнали на ролики и Москвич с Тенетом. Оба легко съехали с двух платформ под передними колесами. Справились и с имитацией диагонального вывешивания, когда без сцепления с асфальтом оставили одно переднее и одно заднее колесо.

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