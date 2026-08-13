Новый Москвич или чистокровный «китаец» за те же деньги — непростой выбор
До нынешнего года все возрожденные Москвичи базировались на машинах марки JAC. Звезд с неба они не хватали.
Теперь же столичный автопроизводитель обзавелся новым партнером – концерном SAIC. Наше первое впечатление от «новых» Москвичей было совсем иное: они динамичны, с проработанным шасси и весьма добротными интерьерами.
Но и цены другие. Так, за Москвич М70 с двухлитровым двигателем (200 л. с.) просят бодрящие 3,5 млн рублей.
Впрочем, чуть более компактный, но не менее стильный кроссовер Changan Uni-T несильно дешевле: 3,46 млн рублей.
И это при том, что у него мотор 1.5 (167 л. с.) и также только передний привод. Так что сравнение вырисовывается интригующее.
| Changan Uni-T
У себя на родине дебютировал в 2020 году. За это время провели рестайлинг, но к нам пока везут прежние версии. Сделано в Китае.
Двигатель: бензиновый
1.5Т (167 л. с.) – 3 459 900 ₽
| Москвич М70
Построен на основе кроссовера Roewe RX5 2022 года. Предлагается на европейском рынке под маркой MG, ну а в России это Москвич. Собирают в Москве.
Двигатель: бензиновый
1.5Т (150 л. с.) – 3 099 000 ₽
2.0Т (200 л. с.) – 3 499 000 ₽
Москвич: красный-прекрасный
Помните, у Мазды в свое время был фирменный цвет Soul Red Crystal? Глубокий и насыщенный – глаз не отвести.
Но смотрю я на М70 в окрасе Алтайский красный, и вижу – вот оно! Такой же сочный и манящий. Провел опрос коллег: из шести вариантов цветов этот все считают наиболее привлекательным.
Вообще, визуально М70 ближе к европейским кроссоверам, нежели китайским (в основе «семидесятки» лежит Roewe RX5). Такой экстерьер вполне могли бы иметь Ford Kuga или Opel Grandland.
Бесключевой доступ срабатывает с лагом в пару секунд – привык не сразу. Как и к высокой посадке – хочется приземлиться хотя бы на пару сантиметров.
Интерьер тоже сдержанный. Есть физические кнопки, привычный селектор коробки. Разве что напольный акселератор добавил спортивного флера. Понравился удобный и наглядный интерфейс медиасистемы, а также достойное качество звука – лучше, чем в Uni-T.
В мелочах М70 продуманнее: есть подсветка бардачка и макияжных зеркал, бокс в центральном подлокотнике – с мягким покрытием. Еще бы очечник на потолок прикрутили, было бы совсем хорошо.
Замечания? Вынесенное далеко вниз (к клавише открывания капота) колесико корректора фар. Скрипит наполнитель в верхней части спинки водительского кресла. Ну и Apple CarPlay неустойчив: отваливается, если приходит СМС или пуш-уведомление. Чтобы вернуть контакт, приходится выдергивать шнур и вставлять обратно.
Changan: задира
Uni-T – яркий, задиристый внешне, с запоминающимися деталями вроде скрытых задних дверных ручек и огромных 20‑дюймовых колес. В некоторых ракурсах Uni-T смахивает на хот-хэтч.
Но салон уже не столь интересен. Внимание обращаешь разве что на хитрый селектор робота в виде подиума. Хорошо, что насыпали много физических кнопок – тем паче, что экран тускловат (особенно удручает разрешение камер кругового обзора). И почему-то при наличии Apple CarPlay отсутствует Android Auto.
Есть встроенный видеорегистратор (для Москвича недоступно), а с прошлого года добавлен обогрев руля и второго ряда сидений (у М70 есть изначально). По простору для задних пассажиров и объему багажника Uni-T уступает Москвичу.
Как едут
В базе на М70 ставят полуторалитровый движок, но у нас топ-версия с турбомотором 2.0 отдачей 200 л. с. В стандартном режиме Москвич спокоен, как удав – набирает сотню за 9,2 с. В спортивном заметно обостряется, что красноречиво подтверждают наши приборы: 8,4 с. Тут уже и эмоции другие: резче отклики на газ, а девятиступенчатый гидроавтомат ZF переключается при более высоких оборотах двигателя.
Кстати, при перезапуске автоматически задействуется стандартный режим. А вот у Uni-T всегда активируется пресет Эко. Серьезной просадки в темпераменте не почувствуете, однако климат-контроль при этом работает вполсилы – в жару не хватает, чтобы охладиться, приходится переходить в «нормальный» или спортивный режимы.
В обоих из них 167‑сильный Uni-T достигает 100 км/ч за 10,5 с. Результат скромный, но фокус в том, что Changan не воспринимается тихоходным. Помогает в этом и ловкая работа семиступенчатого робота.
У Uni-T ниже расход топлива – по трипкомпьютеру в среднем 9 л/100 км (М70 на два литра прожорливей). А еще не возбраняется заправка бензином АИ‑92, тогда как Москвичу прописан 95‑й.
Реабилитация
И всё же самый сильный козырь Uni-T – отличная даже по европейским меркам управляемость. На недостаточную поворачиваемость нет и намека – встает на дугу с завидным энтузиазмом. А как подыгрывает в поворотах задняя многорычажка! И даже к информативности руля (ахиллесова пята большинства «китайцев») нет вопросов. Так мог бы ехать Karoq.
По плавности хода Uni-T не отличник – подвеска жестковатая. Неровности проходит плотно, но без излишней тряски. На крупных ямах переднюю подвеску порой пробивает.
А вот акустический комфорт у Чангана посредственный: шум от качения 20‑дюймовых шин Continental докучает даже на городских скоростях, на трассе же и вовсе громко. В М70 во всех режимах тише.
Тормоз в пол
Москвич и стелет помягче: мелкие дефекты дороги фильтрует почти полностью, бугры и ямы проезжает с меньшей потерей в комфорте. Из замечаний – лишь намеки на раскачку на средней и длинной волне.
Управляемость вроде бойкая. М70 шустро перекладывается в S–образных связках, крепко держит прямую. Но в Чангане всё чуточку лучше, он быстрее и азартнее.
Тормоза Москвича по эффективности не уступают, но привод дряблый и малоинформативный. Он еще и катится вперед при полунажатой педали тормоза: чтобы машина остановилась, ее надо продавить до пола.
Что до бездорожья, то обеим машинам там делать нечего – полного привода у них нет. Но по геометрической проходимости преимущество у Москвича – скошенный бампер обеспечивает больший угол въезда. Да и автомат вне дорог внушает больше уверенности, нежели робот.
Подводим итоги
Отточенная управляемость, удачные сиденья и топливная экономичность не помогли Uni-T победить. Вниз тянут сдержанная предельная динамика, слабый акустический комфорт, скромный простор на втором ряду и в багажнике.
Москвич М70 на круг оказался сильнее. Просторный, динамичный, комфортный.
А скоро в число достоинств добавится и полный привод – им обещают снабдить двухлитровую модификацию. Когда это случится, М70 станет серьезным игроком в сегменте С‑кроссоверов.
Москвич М70
|Ездовой комфорт, просторный салон, ностальгический бренд
|Высокий расход топлива, за те же деньги конкуренты будут с полным приводом
Changan Uni-T
|Классная управляемость, экономичный
|Слабая шумоизоляция, нет версии с мотором 2.0
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