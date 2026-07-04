7000 км с кроссовером популярной марки: детально про расход бензина, глюки и характер

Кроссовер Changan Uni-T из парка «За рулем»: плюсы и минусы

Какие они разные! Решенный в том же дизайнерском ключе Changan Uni-K мягок, вальяжен, просторен и прожорлив.

А вот младший Uni-T – спорт во плоти.

Преимущества Changan Uni-T

У него прекрасное цепкое шасси, отличная управляемость, резкая реакция на газ даже в режиме Eco. Жестковатая подвеска и тесный второй ряд подчеркивают, что это выбор молодежный.

На контрасте со старшим братом радует расход топлива: на шоссе можно «привезти» меньше 8 л/100 км по чекам, причем борткомпьютер занижает лишь на 0,3–0,5 л. «Девяносто второй» Uni-T поглощает без вопросов.

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Еще из позитивного – хваткие передние кресла всё в том же спортивном духе, хорошая посадка за рулем (почти круглым!), немаленький багажник с огромным подполом и электроприводом двери, хороший клиренс (заявлено 190 мм).

К чему придется привыкать водителю Changan Uni-T

У многих «китайцев» странно ведет себя авторежим «климата», но тут он просто неработоспособен – почти всегда включает рециркуляцию, а дует слишком слабо, потому что при перезапуске машина слетает в режим Eco.

Интерьер необычен и дизайном, и обилием физических кнопок. Не хватает разве что клавиш для включения подогревов (их набор полный) и ручного режима переключения 7‑ступенчатого робота.

Еще один электронный глюк – порой не срабатывают «дворники» при включении омывателя. Кстати, резинки гибридных щеток пришлось поменять уже при пробеге 5000 км, но это были наиболее эффективно потраченные мной 200 рублей за всю весну.

Вроде бы есть встроенный видеорегистратор, однако куда вставлять карту памяти – я не нашел, перебрав все упоминавшиеся в Сети варианты. Качество картинки с камер кругового обзора – так себе.

Поводки «дворников» поднимаются полностью – удобно зимой. Но резинку щеток многим приходится менять досрочно. Подходит с артикулом 1526974946 с маркетплейсов.

Но всё это, пожалуй, мелочи.

Как едет Changan Uni-T

Главное, за что люблю Uni-T, – он доставляет «некитайское» удовольствие от езды, в том числе быстрой! За его 3,46 млн рублей вы, возможно, не найдете столь же драйверское шасси среди новых машин.

Декоративной крышки нет, что принесло необычную проблему – после мойки пришлось удалять воду из углублений катушек зажигания. А сполоснуть мотор решил из-за грязи, скопившейся в районе масляного щупа: здесь тоже неудачная конфигурация.

Шум от 20‑дюймовых шин Continental или сильный увод при разгоне в колее готов терпеть, а спрятанные в стойках ручки задних дверей напоминают седан Alfa Romeo 156, на котором я в молодости проездил несколько счастливых лет.

Uni-T ­молодит, и это прекрасно.

Changan Uni-T, 1.5T (167 л. с.), Р7

Изготовитель – Changan Automobile Group, Китай

Год выпуска – 2024

В эксплуатации «За рулем» – с марта 2026 года

Пробег на момент отчета – 7000 км

Расходы на топливо (3000–7000 км)

Бензин АИ‑92 (средний расход 9,17 л/100 км) – 23 328 ₽

Стоимость топлива на 1 км пробега – 5,83 ₽



В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

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