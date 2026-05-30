Как заставить автомобиль ездить без водителя — пошаговая инструкция

Рассказываем о редкой функции кроссовера Changan Uni-T из парка «За рулем»

Changan UNI-T, 1.5T (167 л. с.), Р7, 2024 г. в.

Очень редкая функция, нетипичная для абсолютного большинства массовых китайских машин: Changan Uni-T умеет ездить без водителя, по сигналу со штатного брелока.

Для перемещения по прямой на запертой машине нужно, как обычно, произвести дистанционный пуск двигателя, зажав соответствующую кнопку на пару секунд.

После этого отдельной клавишей включить режим дистанционного управления: замигает аварийка, внутри машины зазвучит голосовое предупреждение (с улицы слышно).

Теперь, если парктроники не видят препятствий, кнопками-стрелками можно «протянуть» машину на 5–10 метров вперед или назад со скоростью 2–3 км/ч. Можно с брелока и ставить машину «перпендикулярно», если заранее найти место при помощи системы автопарковки.

