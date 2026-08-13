Москвич М70 и Changan Uni-T — тест в цифрах

Опубликован технический справочник кроссоверов Москвич М70 и Changan Uni-T

Как едут Москвич М70 и Changan Uni-T и насколько хорошо они оснащены, подробно рассказано тут.

Ниже — детальная техническая информция и оценка экспертов «За рулем».

Родня

Оба кроссовера из нашего теста живут и под другими марками. Так, в Китае Москвич М70 – это Roewe RX5. А в Европе известен как MG HS, причем продается весьма неплохими тиражами, особенно в Великобритании (в прошлом году попал в топ‑10 рынка).

Uni-T в этом году дебютирует в Европе под названием Osca MT6 – в Италии решили возродить закрытую в 1967 году марку. Osca не будет полной копией исходника – внешне заметно отличается, но техническая начинка останется та же.

Osca MT6

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Данные производителей

Changan Uni-T Москвич М70 Разгон 0–100 км/ч, с н. д. 7,5 Макс. скорость, км/ч 205 220 Снаряженная / полная масса, кг 1465 / 1840 1750 / 2150 Тип, компоновка и расположение двигателя бензиновый, Р4, спереди, поперечно бензиновый, Р4, спереди, поперечно Рабочий объем, см³ 1494 1986 Макс. мощность, л. с./об/мин 167 / 5500 200 / 4000–4500 Макс. крутящий момент, Н·м/об/мин 280 / 1250–3500 380 / 2500–3500 Трансмиссия передний привод, Р7 передний привод, А9 Шины 245 / 45 R20 225 / 55 R19 Топливо / запас топлива, л АИ-92...95 / 55 АИ-95 / 65 Расход топлива, смешанный цикл, л/100 км 6,5 8,7

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Changan Uni-T Москвич М70 Капот 95–115 105–125 Крыло переднее 90–110 100–120 Крыло заднее 85–105 110–120 Дверь передняя 95–100 105–125 Дверь задняя 110–115 95–110 Дверь багажника 100–115 100–130

Сервис в цифрах

Периодичность ТО Гарантия Дилеры Changan Uni-T 10 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 190 Москвич М70 10 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 56

Геометрическая проходимость

Changan Uni-Т Москвич М70 Просвет, мм a 180 180 b 185 240 c 205 220 Угол α 17,5° 20,0° β 28,0° 30,5° γ 15,5° 19,5°

Экспертная оценка автомобилей

Модель Changan Uni-T Москвич М70 Рабочее место водителя Сиденье 9 8 Органы управления 8 9 Обзор 8 8 Салон Передняя часть 8 9 Задняя часть 8 9 Багажник 8 9 Ходовые качества Динамика 8 8 Тормоза 9 8 Управляемость 9 8 Комфорт Шум 8 9 Плавность хода 8 9 Климат 8 9 Приспособленность к России Геометрическая проходимость 8 8 Сервис 9 8 Эксплуатация 8 7 Общая оценка 8 ,27 8,40

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.

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