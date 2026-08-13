Москвич М70 и Changan Uni-T — тест в цифрах
Как едут Москвич М70 и Changan Uni-T и насколько хорошо они оснащены, подробно рассказано тут.
Ниже — детальная техническая информция и оценка экспертов «За рулем».
Родня
Оба кроссовера из нашего теста живут и под другими марками. Так, в Китае Москвич М70 – это Roewe RX5. А в Европе известен как MG HS, причем продается весьма неплохими тиражами, особенно в Великобритании (в прошлом году попал в топ‑10 рынка).
Uni-T в этом году дебютирует в Европе под названием Osca MT6 – в Италии решили возродить закрытую в 1967 году марку. Osca не будет полной копией исходника – внешне заметно отличается, но техническая начинка останется та же.
Данные производителей
Changan Uni-T
Москвич М70
Разгон 0–100 км/ч, с
н. д.
7,5
Макс. скорость, км/ч
205
220
Снаряженная / полная масса, кг
1465 / 1840
1750 / 2150
Тип, компоновка и расположение двигателя
бензиновый, Р4, спереди, поперечно
бензиновый, Р4, спереди, поперечно
Рабочий объем, см³
1494
1986
Макс. мощность, л. с./об/мин
167 / 5500
200 / 4000–4500
Макс. крутящий момент, Н·м/об/мин
280 / 1250–3500
380 / 2500–3500
Трансмиссия
передний привод, Р7
передний привод, А9
Шины
245 / 45 R20
225 / 55 R19
Топливо / запас топлива, л
АИ-92...95 / 55
АИ-95 / 65
Расход топлива, смешанный цикл, л/100 км
6,5
8,7
Толщина лакокрасочного покрытия, мкм
Changan Uni-T
Москвич М70
Капот
95–115
105–125
Крыло переднее
90–110
100–120
Крыло заднее
85–105
110–120
Дверь передняя
95–100
105–125
Дверь задняя
110–115
95–110
Дверь багажника
100–115
100–130
Сервис в цифрах
Периодичность ТО
Гарантия
Дилеры
Changan Uni-T
10 000 км или 12 месяцев
5 лет или 150 000 км
190
Москвич М70
10 000 км или 12 месяцев
3 года или 100 000 км
56
Геометрическая проходимость
Changan Uni-Т
Москвич М70
Просвет, мм
a
180
180
b
185
240
c
205
220
Угол
α
17,5°
20,0°
β
28,0°
30,5°
γ
15,5°
19,5°
Экспертная оценка автомобилей
Модель
Changan Uni-T
Москвич М70
Рабочее место водителя
Сиденье
9
8
Органы управления
8
9
Обзор
8
8
Салон
Передняя часть
8
9
Задняя часть
8
9
Багажник
8
9
Ходовые качества
Динамика
8
8
Тормоза
9
8
Управляемость
9
8
Комфорт
Шум
8
9
Плавность хода
8
9
Климат
8
9
Приспособленность к России
Геометрическая проходимость
8
8
Сервис
9
8
Эксплуатация
8
7
Общая оценка
8 ,27
8,40
Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.
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