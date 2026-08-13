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Москвич М70 и Changan Uni-T — тест в цифрах

Опубликован технический справочник кроссоверов Москвич М70 и Changan Uni-T

Как едут Москвич М70 и Changan Uni-T и насколько хорошо они оснащены, подробно рассказано тут.

Ниже — детальная техническая информция и оценка экспертов «За рулем».

Родня

Оба кроссовера из нашего теста живут и под другими марками. Так, в Китае Москвич М70 – это Roewe RX5. А в Европе известен как MG HS, причем продается весьма неплохими тиражами, особенно в Великобритании (в прошлом году попал в топ‑10 рынка).

Uni-T в этом году дебютирует в Европе под названием Osca MT6 – в Италии решили возродить закрытую в 1967 году марку. Osca не будет полной копией исходника – внешне заметно отличается, но техническая начинка останется та же.

Osca MT6
Osca MT6

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Данные производителей

Changan Uni-T

Москвич М70

Разгон 0–100 км/ч, с

н. д.

7,5

Макс. скорость, км/ч

205

220

Снаряженная / полная масса, кг

1465 / 1840

1750 / 2150

Тип, компоновка и расположение двигателя

бензиновый, Р4, спереди, поперечно

бензиновый, Р4, спереди, поперечно

Рабочий объем, см³

1494

1986

Макс. мощность, л. с./об/мин

167 / 5500

200 / 4000–4500

Макс. крутящий момент, Н·м/об/мин

280 / 1250–3500

380 / 2500–3500

Трансмиссия

передний привод, Р7

передний привод, А9

Шины

245 / 45 R20

225 / 55 R19

Топливо / запас топлива, л

АИ-92...95 / 55

АИ-95 / 65

Расход топлива, смешанный цикл, л/100 км

6,5

8,7

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Changan Uni-T

Москвич М70

Капот

95–115

105–125

Крыло переднее

90–110

100–120

Крыло заднее

85–105

110–120

Дверь передняя

95–100

 105–125

Дверь задняя

110–115

95–110

Дверь багажника

100–115

100–130

Сервис в цифрах

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

Changan Uni-T

10 000 км или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

190

Москвич М70

10 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

56

Геометрическая проходимость

Changan Uni-Т

Москвич М70

Просвет, мм

a

180

180

b

185

240

c

205

220

Угол

α

17,5°

20,0°

β

28,0°

30,5°

γ

15,5°

19,5°

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Экспертная оценка автомобилей

Модель

Changan Uni-T

Москвич М70

Рабочее место водителя

Сиденье

9

8

Органы управления

8

9

Обзор

8

8

Салон

Передняя часть

8

9

Задняя часть

8

9

Багажник

8

9

Ходовые качества

Динамика

8

8

Тормоза

9

8

Управляемость

9

8

Комфорт

Шум

8

9

Плавность хода

8

9

Климат

8

9

Приспособленность к России

Геометрическая проходимость

8

8

Сервис

9

8

Эксплуатация

8

7

Общая оценка

8 ,27

8,40

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.

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