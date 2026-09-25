Россиянам могут разрешить ездить в Китай на своей машине

МИД РФ: Москва и Пекин обсуждают поездки на личных авто между странами

После отмены визового режима между Россией и Китаем россияне все чаще стали задумываться о поездках в КНР, причем не только самолетом, но и на собственной машине.

Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко. По его словам, сейчас стороны как раз прорабатывают условия, которые позволят гражданам свободно перемещаться между двумя странами за рулем личного автомобиля. Подробности приводит «Авторадио».

Безвизовый режим, действующий сегодня, дает россиянам право находиться на территории Китая до 30 дней. Правда, для автопутешествий этого недостаточно – нужны отдельные процедуры и правила, которых пока нет. Именно их согласованием и занимаются профильные ведомства двух стран, включая транспортные.

По сути, речь идет о создании полноценной правовой базы для автомобильного туризма между Россией и Китаем. Насколько быстро удастся ее подготовить, Руденко не уточнил.

О росте спроса на китайские машины с пробегом «За рулем» уже рассказывал.

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