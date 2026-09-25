Спрос на подержанные китайские машины не старше 7 лет резко вырос

Китайские авто с пробегом 3-7 лет: самые популярные в России модели

Китайские машины с пробегом в 2026 году ищут покупателя куда активнее, чем годом ранее. Если сопоставить восемь месяцев текущего года с тем же отрезком прошлого, количество предложений выросло в два с половиной раза – такой результат дал анализ объявлений и звонков. К началу сентября производители из КНР заняли уже 20% всего сегмента.

По сути, основная масса лотов держится в коридоре от 1,5 до 3 миллионов рублей: сюда попадают 69% объявлений. У прочих иномарок сопоставимого возраста расклад совсем другой – в эту ценовую группу входят лишь 41%.

Любопытно и другое. Гибридов и полностью электрических машин с пробегом не старше семи лет среди китайских моделей тоже больше, чем среди остальных иномарок. В августе 2026 года внутри китайских марок доля таких предложений составила 5,3%, за год прибавив один процент. У конкурентов автомобили с альтернативной силовой установкой занимают не более 3,5%, причем за год эта цифра не сдвинулась.

Кто же в лидерах по спросу? За восемь месяцев 2026 года среди машин возрастом от трех до пяти лет чаще всего интересовались Geely Coolray, Haval Jolion, Geely Monjaro, Omoda C5 и Chery Tiggo 7 Pro Max.

Иная картина у автомобилей, выпущенных шесть-семь лет назад. Здесь в топ попали Geely Atlas, Haval F7, Geely Coolray, Chery Tiggo 4 и Haval H6.

О том, как китайские машины захватывают российский рынок, «За рулем» уже рассказывал.

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