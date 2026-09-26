Bentley наконец выпустила свой первый электромобиль: как выглядит и как едет?

Представлен Bentley Torcal — первый электромобиль марки мощностью 888 сил

Первый серийный электромобиль Bentley наконец показан – им стал пятиметровый кроссовер Torcal. Электрической версией Bentayga новинка не является: перед нами полностью самостоятельная модель и, по сути, четвертая линейка в гамме британской марки. Топовая модификация выдает 888 л.с., ускоряется до 96 км/ч за 2,8 секунды и проезжает до 600 км по циклу WLTP. Полный привод, полноуправляемое шасси, активная подвеска – набор, привычный для британского люкса.

Одновременно с машиной дебютировал новый фирменный стиль – его позже примерят и другие модели Bentley, причем независимо от типа силовой установки. Самая заметная деталь – передняя часть: крупная подсвечиваемая решетка с ромбовидным рисунком, раздельная оптика и узкие полоски дневных ходовых огней. Сзади стоят тонкие горизонтальные фонари, а по краям двери багажника у них есть вертикальные элементы.

На старте модель предложат в двух исполнениях. Базовая модификация получила два электромотора суммарной мощностью 821 л.с. и 1194 Н·м максимального крутящего момента. До 96 км/ч такой кроссовер разгоняется за 3,3 секунды, потолок скорости – 250 км/ч.

Версия Torcal S с системой Launch Control выдает 888 л.с. и 1350 Н·м. На разгон до 96 км/ч уходит 2,8 секунды, а максимальная скорость достигает 260 км/ч. Быстрее машину делать не стали намеренно: по словам инженеров марки, более резкое ускорение оказалось бы избыточным и могло бы быть некомфортным для большинства владельцев.

Технически обе версии устроены одинаково – два синхронных электромотора с постоянными магнитами и 800-вольтовая электрическая архитектура. Емкость тяговой батареи составляет 113 кВт·ч.

Мощность зарядки постоянным током доходит до 400 кВт.

На подходящей станции батарея наполняется с 10 до 80% менее чем за 20 минут.

Гарантия на тяговую батарею – 10 лет или 160 тыс. километров.

При длине около пяти метров Torcal оказался самым коротким четырехдверным автомобилем в истории Bentley. Багажник вмещает 460 литров, плюс еще 90 литров отведено под капотом.

Активная подвеска появилась у модели впервые для марки: традиционных стабилизаторов поперечной устойчивости здесь нет вовсе. Шасси полноуправляемое, двери оснащены электроприводами.

Уже в базовой комплектации передние кресла регулируются электрически по 16 направлениям, а задний диван впервые для Bentley получил электропривод складывания. В топовой версии ставится аудиосистема Naim: 28 динамиков суммарной мощностью 1780 Вт.

Для марки Torcal важен не только как дебютный электромобиль. Он открывает новую модельную линейку и заодно показывает, куда будет двигаться дизайн будущих Bentley.

Об электромобилях, способных удивлять, «За рулем» уже рассказывал на примере Volkswagen, проехавшего вокруг Земли без единой поломки.

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