Электромобиль Volkswagen ни разу не сломался в кругосветном путешествии

Volkswagen ID. Buzz Pro установил рекорд Гиннесса: 99,9 тыс. км за 445 дней

Электрический минивэн Volkswagen ID. Buzz попал в Книгу рекордов Гиннесса. Поводом стало кругосветное путешествие, в рамках которого машина побывала в 92 странах на шести континентах, а суммарный пробег приблизился к 100 тыс. км. Причем за всю дорогу не случилось ни одной технической неисправности.

Сертификат вручили на выставке IAA Transportation 2026 в Ганновере. Награда подтверждает достижение Райнера Цитлоу, выступившего инициатором поездки и самолично сидевшего за рулем: он посетил наибольшее число стран за одно непрерывное путешествие на автомобиле с чисто электрической силовой установкой. Кстати, для Цитлоу это уже девятый рекорд, поставленный за рулем машин Volkswagen.

Volkswagen ID. Buzz Pro

Дорога растянулась на 445 дней. Стартовала она 1 июля прошлого года в Ганновере – именно там выпускают ID. Buzz – и там же финишировала. За это время электрокар пересек все континенты, сделал больше 300 остановок на зарядку и 16 морских переправ. В Volkswagen заявляют: весь путь автомобиль прошел без каких-либо технических сбоев. Сам Цитлоу называет этот факт главным итогом проекта.

Отдельную проверку провела организация TUV Nord. Итог – аккумулятор сохранил 95,75% своей первоначальной емкости.

В рекордном заезде участвовал серийный Volkswagen ID. Buzz Pro с удлиненной базой и батареей на 86 кВт·ч. Паспортный запас хода по циклу WLTP доходит примерно до 480 км, а мощность быстрой зарядки – до 200 кВт. Этого хватает, чтобы восполнить заряд с 10 до 80% меньше чем за полчаса.

Интерьер Volkswagen ID. Buzz Pro

Экспедиция заодно показала, насколько неравномерно развита зарядная инфраструктура в разных уголках мира. В Замбии и Танзании станции почти не встречались, зато Южная Африка, Марокко и Руанда уже обзавелись рабочей сетью. Саудовская Аравия, где, по словам Цитлоу, еще три года назад зарядок было совсем мало, сегодня по условиям не уступает Германии. Самой продвинутой экосистемой он считает Китай, а в Южной Америке быстрее всех продвигаются Бразилия и Чили.

О том, как электрический транспорт входит в нашу жизнь, «За рулем» уже рассказывал, обсуждая новые требования к курьерам на электровелосипедах.

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