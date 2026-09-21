Курьеров на электровелосипедах обяжут получать водительское удостоверение

Валерий Фадеев предложил приравнять электровелосипеды курьеров к мопедам

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев считает, что курьерам на электровелосипедах стоит выдавать права по той же схеме, что и водителям мопедов.

Логика простая: такие велосипеды, по мнению Фадеева, пора приравнять к мопедам. А значит, для поездок по городу понадобится водительское удостоверение. Плюс у мопедов имеются номерные знаки – еще один аргумент в пользу нового порядка.

Реализация предложения, по его словам, открыла бы дорогу автоматическим штрафам: нарушения на электровелосипедах можно было бы фиксировать дорожными камерами.

«Нарушил правила, проехал на красный свет – сначала штраф, а второй раз проехал на красный свет – лишение прав. Без прав он уже не сможет ездить на своем велосипеде», – пояснил глава СПЧ.

Что это значит для самих курьеров? Доставлять еду они уже не смогут, а значит, просядет и их заработок – такую перспективу Фадеев обрисовал сам. При этом решение он называет «очень простым».

Сегодня электровелосипеды с двигателем мощностью не выше 0,25 кВт юридически ничем не отличаются от обычных велосипедов. Права для них не требуются.

Тем временем статистика по авариям тревожная. С января по август в России зафиксировали 3,4 тыс. ДТП со средствами индивидуальной мобильности – электросамокатами, электроскейтбордами, гироскутерами, сигвеями, моноколесами и другими устройствами с двигателем.

Рост по сравнению с прошлым годом составил 37%. Насколько быстро предложение Фадеева может превратиться в реальные правила, не уточняется.

О том, за что инспектор может оштрафовать водителя, «За рулем» уже рассказывал.

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