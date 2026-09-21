Какие предметы за стеклом автомобиля под запретом и какие разрешены

Глава ГАИ разъяснил требования к обзорности с места водителя в автомобиле

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Инспектор потребовал снять висящий на внутрисалонном зеркале заднего вида вымпел футбольной команды, за которую я болею. Правомерно ли требование?

Кевин, Ленинградская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Правомерно. В соответствии с пунктом 4.2 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС, управление автомобилем запрещено, если на нем установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя (за исключением зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, наружных и нанесенных или встроенных в стекла радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветрового стекла). Нарушение влечет предупреждение или штраф в размере 500 рублей по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ.

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