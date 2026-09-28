Утильсбор растет: что будет с ценами на авто, которые собирают в РФ

Эксперт Масленников: Утильсбор приведет к удорожанию новых и подержанных авто

Никита Масленников, экономист и ведущий эксперт Центра политических технологий, дал прогноз: повышение утилизационного сбора обернется общим удорожанием автомобилей.

Механика тут простая. Первыми прибавляют в цене новые машины, вслед за этим покупатель уходит на вторичный рынок – и там стоимость тоже подтягивается. Кстати, оживится и автокредитование, которое в текущем году и без того набирает серьезные темпы.

«При принятии решения учитывалось еще одно обстоятельство: российский авторынок находится на рубеже смены поколений машин. По опросам, которые проводит, например, “ Автостат”, средний возраст автомобилей в собственности у эксплуатантов составляет около 15 лет», – считает Никита Масленников.

Такое положение дел, предупреждает он, будет подталкивать людей к покупке новых машин: содержать старые за счет ремонтов становится все дороже, да и предсказуемости здесь меньше.

Плановая мера и китайские машины

Дмитрий Попов, независимый автоэксперт, в разговоре с «Москвой 24» назвал очередное повышение утильсбора плановой мерой. Вводили ее в том числе для того, чтобы отечественные автомобили выглядели привлекательнее для покупателя.

«Но чтобы эта цель работала, цена на российский автопром должна быть разумной по отношению к уровню благосостояния людей. К примеру, Lada Granta не должна стоить больше 1 миллиона рублей – тогда ее мог бы позволить себе обычный работник с зарплатой 50−100 тысяч», – говорит Дмитрий Попов.

Непростая ситуация складывается и с китайскими машинами, отмечает эксперт. Компании из-за рубежа, локализовавшие выпуск в России, компенсацию утилизационного сбора получить могут. А вот для новых автопроизводителей, которым стоило бы последовать их примеру, такая мера уже не выглядит значимым стимулом.

«Это связано с тем, что многие их автомобили приезжают в РФ с очень высокой маржой, которая заранее закладывается в стоимость», – объяснил Попов.

По его словам, ту же самую машину, что продается в России, в Китае можно взять заметно дешевле – примерно на треть, а иногда и в полтора раза.

Хороший стимул для локализации

Ян Хайцеэр, вице-президент Национального автомобильного союза (НАС), заявил «Москве 24»: из-за повышения утильсбора в какой-то момент многие импортные автомобили станут окончательно недоступны для людей со средним заработком. Тогда гражданам придется выбирать между машинами локализованных компаний и тех брендов, которые давно выпускаются в РФ.

«В то же время повышение утилизационного сбора служит хорошим стимулом для организации выпуска иностранных марок в России. Именно это и произошло за последние пару лет: локализовались несколько производств, выпускающих, в целом, неплохие модели», – говорит Ян Хайцеэр.

Однако, уточнил Хайцеэр, рост сбора на ввозимые автомобили постепенно приведет к удорожанию и того, что выпускается внутри страны.

О том, как меняются цены на новые автомобили в России, «За рулем» рассказывал на примере кроссоверов Mazda.

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