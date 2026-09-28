В России начали продавать новые кроссоверы Mazda CX-50: актуальные цены
В московских автосалонах открылся прием заказов на японский кроссовер Mazda CX-50 2026 модельного года. Поставки идут по параллельному импорту.
Свободно купить машину не получится – только под заказ. Между оформлением и получением пройдет от 45 до 60 дней. Комплектация, кстати, всего одна.
Под капотом – двухлитровый двигатель мощностью 155 л.с. Он работает в паре с автоматической трансмиссией, привод – передний.
Уже в базовой версии есть камеры кругового обзора, панорамная крыша с люком, адаптивный круиз-контроль и подогрев сидений. Для стартовой комплектации набор, прямо скажем, не бедный.
Цена тоже известна: минимальная стоимость Mazda CX-50 на одном из российских автомобильных интернет-порталов – 3 632 000 рублей.
Интерес к марке в России явно вырос. « Автостат» подсчитал: в первой половине 2026 года в стране зарегистрировали более 11,7 тыс. новых автомобилей Mazda. Это в 8,6 раза больше, чем за те же месяцы 2025-го, когда продали лишь 1362 машины. Рост составил 760%, и цифры почти догнали уровень, который был до начала СВО.
Про возвращение популярных японских моделей на наш рынок «За рулем» уже рассказывал на примере Toyota Corolla.
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