Культовая Toyota Corolla вернулась на российский рынок с ценой от 2 млн рублей

Новые Toyota Corolla из Китая предлагаются в России с ценами от 1,9 млн рублей

Классифайды заполонили десятки новых седанов Toyota Corolla – той самой модели, которую еще несколько лет назад поставляли в Россию официально. Теперь машины едут из Китая, и купить их можно двумя способами: забрать из наличия либо оформить под заказ. Самая скромная цена, которую удалось найти, составляет 1,9 млн рублей.

Toyota Corolla

Во Владивостоке за 1 900 000 рублей обещают привезти под заказ Corolla, выпущенную на совместном предприятии FAW-Toyota. Речь о комплектации Elite: тканевая обивка сидений, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, мульти-руль, медиасистема с сенсорным дисплеем, люк, климат-контроль, электростеклоподъемники, зеркала с электрорегулировкой и литые диски.

Примерно 2 000 000 рублей просят за аналогичный седан под заказ в Москве, Казани и Новосибирске. Дальше разброс только ширится: 2 267 000 рублей – Казань, 2 458 000 – Архангельск, 2 566 000 – Мурманск, а в Нижнем Новгороде машину оценили в 2 700 000 рублей.

Toyota Corolla

Правда, суммы из объявлений не всегда оказываются финальными. На итоговый ценник влияют комплектация, курс валют, логистика, таможенные платежи, утильсбор и ряд других факторов.

Среди уже привезенных автомобилей дешевле всего – 1 980 000 рублей: столько во Владивостоке просят за Corolla 2025 года выпуска. В оснащении такой машины светодиодные фары, камера заднего вида, электронный стояночный тормоз, круиз-контроль, запуск двигателя с кнопки и мультимедийная система с синхронизацией со смартфоном.

У других продавцов ценник куда выше. В Тюмени новую Toyota Corolla выставили за 2 340 000 рублей, в Твери несколько машин продают по 2 350 000, а столичные объявления начинаются примерно на 500 тыс. рублей дороже.

Интерьер Toyota Corolla

По технике картина почти однородная: китайские Corolla оснащены 116-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,2 литра и вариатором. В Москве встречается и версия «параллельный гибрид» (FHEV) – 98-сильный «атмосферник» на 1,8 литра плюс электромотор и электромеханический вариатор e-CVT.

О том, какие японские автомобили с пробегом в России выбирают чаще всего, «За рулем» уже рассказывал.

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